في أوّل تصريح… هذا ما قاله ممداني بعد فوزه بانتخابات بلدية نيويورك

قال عمدة المنتخب زهران ممداني، اليوم الأربعاء،" سنناضل من أجل أهل نيويورك لأنني منهم".

وأشار ممداني، المرشح الفائز في انتخابات بلدية نيويورك، إلى أنّه "طوينا صفحة السياسات التي لطالما ضربت بعرض الحائط حقوق الغالبية في نيويورك ولم تقدم الخدمات إلا لحفنة من الأثرياء".



وتابع: "سأؤدي القسم رسميا كعمدة لنيويورك مطلع كانون الثاني المقبل".



وأكمل: "أكثر من 100 ألف متطوع شاركوا في حملتي وسيشاركون في جعل نيويورك مدينة أفضل".



وأضاف:"سأعمل بهدف واحد وهو تحسين أوضاع مدينتنا نيويورك عما كانت عليه".



وأوضح: "كنا نتحدث دائما عما يحدث معنا أما الآن فنحن نتحدث عما سنفعله في المدينة".