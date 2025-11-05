Advertisement

عربي-دولي

بعد منع المفتشين الوصول إلى منشآت قصفتها واشنطن.. غروسي: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي

Lebanon 24
05-11-2025 | 00:52
نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" financial times، عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي" تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب زيادة التوتر مع الغرب.
وقال غروسي للصحيفة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت أكثر من 10 عمليات تفتيش في إيران منذ حربها مع إسرائيل في يونيو (حزيران)، إلا أنه لم يسمح لها بالوصول إلى منشآت نووية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، التي قصفتها الولايات المتحدة.
 

