Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تحظر جمعية إسلامية وتشرع في تفتيش جمعيتين أخريين

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:00
A-
A+
.
Doc-P-1438309-638979374388965981.jpg
Doc-P-1438309-638979374388965981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر جمعية (إنتر أكتيف) الإسلامية، مع نيتها مصادرة أصولها، كما شرعت في تفتيش جمعيتين إسلاميتين أخريين.
Advertisement


ووفقًا لبيان للوزارة، تم تفتيش سبعة عقارات في هامبورج منذ صباح اليوم، و12 عقارًا في برلين وولاية هيسه، في إطار التحقيقات الأولية مع جمعيتي "جينيريشن إسلام" و"ريليتايت إسلام".


وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت في البيان "سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرض على كراهية دولة إسرائيل واليهود على نحو لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات".
مواضيع ذات صلة
تفتيش 7 عقارات في هامبورغ و12 عقاراً في برلين وولاية هيسه.. ألمانيا تحظر جمعية إسلامية
lebanon 24
05/11/2025 14:13:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك: القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب
lebanon 24
05/11/2025 14:13:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية عمومية عادية لمجلس نقابة محرري الصحافة الخميس
lebanon 24
05/11/2025 14:13:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بحثه جابر مع جمعية المصارف ومجلس إدارة كازينو لبنان
lebanon 24
05/11/2025 14:13:56 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

دولة إسرائيل

صباح اليوم

الألمانية

الإسلام

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
06:55 | 2025-11-05
06:36 | 2025-11-05
06:14 | 2025-11-05
06:08 | 2025-11-05
05:46 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24