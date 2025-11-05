ألمانيا تحظر جمعية إسلامية وتشرع في تفتيش جمعيتين أخريين

Advertisement

أعلنت حظر جمعية (إنتر أكتيف) الإسلامية، مع نيتها مصادرة أصولها، كما شرعت في تفتيش جمعيتين إسلاميتين أخريين.ووفقًا لبيان للوزارة، تم تفتيش سبعة عقارات في هامبورج منذ ، و12 عقارًا في وولاية هيسه، في إطار التحقيقات الأولية مع جمعيتي "جينيريشن إسلام" و"ريليتايت إسلام".وقال ألكسندر دوبرينت في البيان "سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرض على كراهية واليهود على نحو لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات".