عربي-دولي

بعد وفاة ديك تشيني.. غياب تعليق ترامب يثير التساؤلات!

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:19
نكس البيت الأبيض الأعلام، الثلاثاء،حدادًا على وفاة نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني، في وقت التزم الرئيس دونالد ترامب وإدارته الصمت تجاه رحيل السياسي الجمهوري.
ولم يصدر حتى بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت واشنطن أي بيان رسمي من البيت الأبيض حول الوفاة، كما لم يُدلِ ترامب بأي تعليق عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تدل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت سوى بتصريح مقتضب عن وفاة تشيني عن عمر ناهز 84 عاما الإثنين عندما سألها أحد المراسلين خلال مؤتمر صحفي.

وقالت ليفيت الثلاثاء: "أعرف أن الرئيس على علم بوفاة نائب الرئيس الأسبق. وكما رأيتم، تم تنكيس الأعلام وفقا للقانون".

ولطالما مثل تشيني، الذي شغل منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، نوعا من سياسة الجمهوريين التي تصطدم بشدة مع نهج ترامب الشعبوي.

وزاد الشقاق بعد أن أصبح تشيني وابنته، النائبة الأميركية السابقة ليز تشيني، من أشد المنتقدين لمساعي ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وهاجم ترامب مرارا تشيني وابنته خلال حملته لانتخابات الرئاسة في عام 2024. واتهم نائب الرئيس الأسبق بقيادة الولايات المتحدة إلى "حروب لا نهاية لها" وسخر من هزيمة ابنته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية وايومنغ. (سكاي نيوز) 

