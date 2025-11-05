29
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد وفاة ديك تشيني.. غياب تعليق ترامب يثير التساؤلات!
Lebanon 24
05-11-2025
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
نكس
البيت الأبيض
الأعلام، الثلاثاء،حدادًا على وفاة
نائب الرئيس
الأميركي الأسبق ديك تشيني، في وقت التزم
الرئيس دونالد ترامب
وإدارته الصمت تجاه رحيل السياسي
الجمهوري
.
Advertisement
ولم يصدر حتى بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت
واشنطن
أي بيان رسمي من البيت الأبيض حول الوفاة، كما لم يُدلِ
ترامب
بأي تعليق عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم تدل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت سوى بتصريح مقتضب عن وفاة تشيني عن عمر ناهز 84 عاما الإثنين عندما سألها أحد المراسلين خلال
مؤتمر صحفي
.
وقالت ليفيت الثلاثاء: "أعرف أن الرئيس على علم بوفاة نائب الرئيس الأسبق. وكما رأيتم، تم تنكيس الأعلام وفقا للقانون".
ولطالما مثل تشيني، الذي شغل منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد الرئيس الأسبق
جورج
دبليو بوش، نوعا من سياسة الجمهوريين التي تصطدم بشدة مع نهج ترامب الشعبوي.
وزاد الشقاق بعد أن أصبح تشيني وابنته، النائبة الأميركية السابقة ليز تشيني، من أشد المنتقدين لمساعي ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وهاجم ترامب مرارا تشيني وابنته خلال حملته لانتخابات الرئاسة في عام 2024. واتهم نائب الرئيس الأسبق بقيادة
الولايات المتحدة
إلى "حروب لا نهاية لها" وسخر من هزيمة ابنته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية وايومنغ. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
Lebanon 24
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
05/11/2025 14:12:14
05/11/2025 14:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني عن عمر 84 عاما
Lebanon 24
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني عن عمر 84 عاما
05/11/2025 14:12:14
05/11/2025 14:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كان ضدّ صدام حسين وأيّد إسقاطه.. ماذا قال تقريرٌ جديد عن "ديك تشيني"؟
Lebanon 24
كان ضدّ صدام حسين وأيّد إسقاطه.. ماذا قال تقريرٌ جديد عن "ديك تشيني"؟
05/11/2025 14:12:14
05/11/2025 14:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة مدير أعمالها.. فنانية لبنانية تعود إلى الغناء بعد غياب 12 عاما (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة مدير أعمالها.. فنانية لبنانية تعود إلى الغناء بعد غياب 12 عاما (فيديو)
05/11/2025 14:12:14
05/11/2025 14:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
نائب الرئيس
مؤتمر صحفي
سكاي نيوز
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل أصبحت التهديدات النووية لبوتين جوفاء؟.. تقرير لـ"National Interest" يُجيب
Lebanon 24
هل أصبحت التهديدات النووية لبوتين جوفاء؟.. تقرير لـ"National Interest" يُجيب
07:00 | 2025-11-05
05/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نتوقف".. تصريح جديد لـ كاتس عن سلاح حماس
Lebanon 24
"لن نتوقف".. تصريح جديد لـ كاتس عن سلاح حماس
06:55 | 2025-11-05
05/11/2025 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صمت" حزب الله" يُخيفها... إسرائيل تتأهب عند الحدود مع لبنان
Lebanon 24
"صمت" حزب الله" يُخيفها... إسرائيل تتأهب عند الحدود مع لبنان
06:36 | 2025-11-05
05/11/2025 06:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ لـ"حزب الله": ردّنا سيكون قويّاً
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ لـ"حزب الله": ردّنا سيكون قويّاً
06:14 | 2025-11-05
05/11/2025 06:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كان ضدّ صدام حسين وأيّد إسقاطه.. ماذا قال تقريرٌ جديد عن "ديك تشيني"؟
Lebanon 24
كان ضدّ صدام حسين وأيّد إسقاطه.. ماذا قال تقريرٌ جديد عن "ديك تشيني"؟
06:08 | 2025-11-05
05/11/2025 06:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-11-05
هل أصبحت التهديدات النووية لبوتين جوفاء؟.. تقرير لـ"National Interest" يُجيب
06:55 | 2025-11-05
"لن نتوقف".. تصريح جديد لـ كاتس عن سلاح حماس
06:36 | 2025-11-05
"صمت" حزب الله" يُخيفها... إسرائيل تتأهب عند الحدود مع لبنان
06:14 | 2025-11-05
تهديد إسرائيليّ لـ"حزب الله": ردّنا سيكون قويّاً
06:08 | 2025-11-05
كان ضدّ صدام حسين وأيّد إسقاطه.. ماذا قال تقريرٌ جديد عن "ديك تشيني"؟
05:46 | 2025-11-05
عمليّة دهس في فرنسا.. وسقوط جرحى
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 14:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 14:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 14:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24