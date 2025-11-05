بعد وفاة ديك تشيني.. غياب تعليق ترامب يثير التساؤلات!

Advertisement

ولم يصدر حتى بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت أي بيان رسمي من البيت الأبيض حول الوفاة، كما لم يُدلِ بأي تعليق عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي.ولم تدل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت سوى بتصريح مقتضب عن وفاة تشيني عن عمر ناهز 84 عاما الإثنين عندما سألها أحد المراسلين خلال .وقالت ليفيت الثلاثاء: "أعرف أن الرئيس على علم بوفاة نائب الرئيس الأسبق. وكما رأيتم، تم تنكيس الأعلام وفقا للقانون".ولطالما مثل تشيني، الذي شغل منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد الرئيس الأسبق دبليو بوش، نوعا من سياسة الجمهوريين التي تصطدم بشدة مع نهج ترامب الشعبوي.وزاد الشقاق بعد أن أصبح تشيني وابنته، النائبة الأميركية السابقة ليز تشيني، من أشد المنتقدين لمساعي ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020.وهاجم ترامب مرارا تشيني وابنته خلال حملته لانتخابات الرئاسة في عام 2024. واتهم نائب الرئيس الأسبق بقيادة إلى "حروب لا نهاية لها" وسخر من هزيمة ابنته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية وايومنغ. (سكاي نيوز)