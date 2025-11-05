يُشاركون في الحرب.. ماذا يفعل شباب من هذه الدولة العربيّة في أوكرانيا؟



Advertisement

منذ ذاك الحين، فقدت عائلة محمّد الاتصال به، وسمعت روايات متناقضة عن مصيره: تمّ أسره، أُصيب بجروح، عانى من إنفلونزا. وحتى قُتل بضربة مسيّرة أوكرانية في الحرب المستمرة منذ شباط 2022 والتي أوقعت مئات الآلاف من القتلى.



على غرار شبّان عراقيين آخرين يقاتلون حاليا في أوكرانيا بعدما أغرتهم وعود برواتب مرتفعة وجوازات سفر روسية، سافر محمّد (24 عاما) إلى روسيا من دون علم أسرته، للانضمام إلى جيشها والقتال في أوكرانيا، وفق ما تروي والدته زينب جبّار لوكالة "فرانس برس".



وتقول جبّار (54 عاما) بصوت مرتجف وعينين مغرورقتين بالدموع، "ذهب ولم يعد".



وتضيف من منزلها في مدينة المسيب الواقعة جنوب بينما تحمل صورة ابنها "نحن شهدنا حروبا كثيرة (...) وتعبنا".



وتسأل بمرارة "ما علاقتنا بروسيا؟ ما علاقتنا بدولتَين تتحاربان".



توصّلت الى أن شبانا عديدين أغرتهم عروض سخية بالنسبة لهم مقابل القتال لصالح روسيا، يُروّج لها مؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي.



وتتضمّن العروض راتبا شهريا قدره 2800 دولار، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف ما يمكن أن يتقاضوه في صفوف الجيش العراقي، إضافة الى مكافأة عند توقيع العقد تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار. ذكر موقع " عربية" أنه قبل نحو 6 أشهر، نشر محمّد عماد آخر مقطع فيديو له على تيك توك، بدا فيه بزيّ عسكري مبتسما وسط حقل في على الأرجح يتصاعد منه دخان، وأرفقه بكلمة "دعاؤكم" مع علم .منذ ذاك الحين، فقدت عائلة محمّد الاتصال به، وسمعت روايات متناقضة عن مصيره: تمّ أسره، أُصيب بجروح، عانى من إنفلونزا. وحتى قُتل بضربة مسيّرة أوكرانية في الحرب المستمرة منذ شباط 2022 والتي أوقعت مئات الآلاف من القتلى.على غرار شبّان عراقيين آخرين يقاتلون حاليا في أوكرانيا بعدما أغرتهم وعود برواتب مرتفعة وجوازات سفر روسية، سافر محمّد (24 عاما) إلى روسيا من دون علم أسرته، للانضمام إلى جيشها والقتال في أوكرانيا، وفق ما تروي والدته زينب جبّار لوكالة "فرانس برس".وتقول جبّار (54 عاما) بصوت مرتجف وعينين مغرورقتين بالدموع، "ذهب ولم يعد".وتضيف من منزلها في مدينة المسيب الواقعة جنوب بينما تحمل صورة ابنها "نحن شهدنا حروبا كثيرة (...) وتعبنا".وتسأل بمرارة "ما علاقتنا بروسيا؟ ما علاقتنا بدولتَين تتحاربان".توصّلت الى أن شبانا عديدين أغرتهم عروض سخية بالنسبة لهم مقابل القتال لصالح روسيا، يُروّج لها مؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي.وتتضمّن العروض راتبا شهريا قدره 2800 دولار، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف ما يمكن أن يتقاضوه في صفوف الجيش العراقي، إضافة الى مكافأة عند توقيع العقد تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار.

وتواصلت "فرانس برس" مع أقارب 4 شبان من عائلات فقيرة سافروا للانضمام إلى الجيش الروسي، ثلاثة منهم في عداد المفقودين. أمّا الرابع فقد عاد إلى عائلته جثة.



كما تحدّثت الى شاب يعمل تحت راية الجيش الروسي، وينشر تجربته بتفاصيلها عبر الإنترنت ويقدّم مساعدة للراغبين بالانضمام إليه.



وكتب في أحد منشوراته "تحت شعار أعطني جنديا عراقيا وسلاحا روسيا وسوف نحرّر العالم من الاستعمار والاستكبار ".



وتعجّ تطبيقات التواصل الاجتماعي في ، مثل تيك توك وتلغرام، بحسابات تعرض المساعدة على الشباب الراغبين بالانضمام إلى القوات الروسية.



وتسعى قنوات تلغرام التي تقدّم العروض اليوم الى استقطاب شريحة ديموغرافية شابة ومختلفة.

لكن بين التعليقات الواردة على مقاطع الفيديو الترويجية، يمكن معاينة تساؤلات من عائلات تبحث عن أبنائها المفقودين.



وتعتقد عائلة محمّد أن الدعاية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أغرت ابنها بالسفر إلى روسيا في وقت سابق من هذا العام.