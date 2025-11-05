Advertisement

عربي-دولي

بسبب "وثيقة تخلّ بالنظام".. اعتقال 3 صحفيين في دولة أفريقية

Lebanon 24
05-11-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1438356-638979427734970263.jpg
Doc-P-1438356-638979427734970263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت السلطات في النيجر مؤخراً، 3 صحفيين بتهمة "التواطؤ في نشر وثيقة من شأنها الإخلال بالنظام العام".

Advertisement

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن الصحفيين الثلاثة هم إبرو شعيبو، الصحفي في قناة سراونيا التلفزيونية، ويوسف سريبا، مدير موقع أصداء النيجر، وعمر كاني، مدير صحيفة القنفذ.


وقد جرى إيداع الصحفيين الثلاثة في سجن كولو الواقع على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب العاصمة نيامي، بعد توقيفهم السبت الماضي رفقة عدد من الصحفيين الآخرين.


ومن بين الموقوفين كان موسى كاكا، مدير قناة سراونيا والمراسل السابق لإذاعة فرنسا الدولية، الذي أُفرج عنه لاحقاً مع 3 آخرين بعد ساعات من التحقيق.


وترتبط القضية، وفق المصدر ذاته، بتسريب دعوة وجهها "صندوق التضامن"، وهو هيئة أنشأتها السلطات العسكرية لحشد دعم مالي شعبي للنظام، إلى قناة سراونيا لحضور مؤتمر صحفي.


وانتشرت الدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم استُخدمت من قبل مقربين من الرئيس المعزول محمد بازوم لانتقاد المجلس العسكري، الأمر الذي اعتبرته السلطات "مساسا بالنظام العام".


يذكر أنه منذ انقلاب 26 تموز 2023 بقيادة الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، كثّفت السلطات العسكرية إجراءاتها ضد الصحافة والمجتمع المدني.


وفي أيلول الماضي، حُكم على الصحفي حسان زادا بالسجن 30 شهرا بتهمة "إهانة" قائد النظام، كما أُوقف علي سومانا، مدير صحيفة لكورييه، بتهمة التشهير إثر شكوى من رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين.


وتقول منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، إن الانتهاكات ضد الحقوق المدنية والسياسية تزايدت بشكل ملحوظ منذ تولي المجلس العسكري السلطة.


ويعكس هذا المناخ -الذي يوصف بالقمعي- تراجع النيجر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، إذ هبطت مرتبة البلاد إلى 83 من أصل 180، بخسارة 3 مراتب مقارنة بالعام السابق.


ويثير هذا التراجع مخاوف متزايدة بشأن مستقبل حرية التعبير في بلد يعيش على وقع أزمة سياسية وأمنية منذ الانقلاب الأخير. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
المدّعون الفيدراليون الألمان يعلنون اعتقال 3 أشخاص مشتبه بانتمائهم لحركة "حماس" في برلين
lebanon 24
05/11/2025 14:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان تلقى دعوة لحضور ذكرى مرور 60 عاما على إصدار وثيقة "في عصرنا"
lebanon 24
05/11/2025 14:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن وثيقة سرية: الجيش الألماني يُخطّط لإضافة 100 ألف جندي لقواته
lebanon 24
05/11/2025 14:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المحكمة الابتدائية توافق على طلب الشرطة تمديد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
lebanon 24
05/11/2025 14:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المدني

عبد الرحمن

مؤتمر صحفي

الفرنسية

الجزيرة

الرحمن

الصحاف

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
06:55 | 2025-11-05
06:36 | 2025-11-05
06:14 | 2025-11-05
06:08 | 2025-11-05
05:46 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24