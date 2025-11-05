"لن نتوقف".. تصريح جديد لـ كاتس عن سلاح حماس

Advertisement

أكد يسرائيل كاتس، أن ستواصل عملياتها العسكرية في حتى تحقيق هدفها الكامل المتمثل في نزع سلاح حركة ، مشددًا على أن سياسة بلاده في القطاع "واضحة وثابتة".وقال كاتس في تصريحات اليوم الأربعاء: "نحن ملتزمون بإعادة جميع جثث المحتجزين من قطاع غزة، وسنواصل العمل حتى إنجاز المهمة بالكامل. لن نتوقف قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح".وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير الأنفاق والقضاء على عناصر حماس دون أي قيود داخل ما وصفها بـ"المنطقة الصفراء" الخاضعة للسيطرة ، مشيرًا إلى أن الهدف يشمل أيضًا إعادة جميع الرهائن القتلى إلى عائلاتهم ودفنهم بكرامة.ويأتي تصريح كاتس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثة الجندي إيتاي (19 عامًا)، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، بعد التعرف عليها في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة والحاخامية العسكرية.وأكد الجيش في بيانه استعداده "لمواصلة تنفيذ الاتفاق"، داعيًا حركة حماس إلى الالتزام بتعهداتها وإعادة جميع جثامين الرهائن المحتجزين في غزة. (روسيا اليوم)