اليابان تنشر جيشها في عدّة مدن بسبب هجمات الدببة

بعد هجمات شنتها مجموعات من الدببة على مواقع متفرقة في ، نشرت قوات من الجيش النظامي، لمساعدة السلطات المحلية في حماية المدن.

Advertisement



وقالت تقارير صحافية، إنه منذ نيسان الماضي، تم تسجيل أكثر من 100 هجوم شنته دببة في كاة أنحاء اليابان، قُتل فيها 12 شخصاً. (العربية)



