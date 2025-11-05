Advertisement

عربي-دولي

اليابان تنشر جيشها في عدّة مدن بسبب هجمات الدببة

Lebanon 24
05-11-2025 | 08:30
بعد هجمات شنتها مجموعات من الدببة على مواقع متفرقة في اليابان، نشرت الحكومة اليابانية قوات من الجيش النظامي، لمساعدة السلطات المحلية في حماية المدن.
وقالت تقارير صحافية، إنه منذ نيسان الماضي، تم تسجيل أكثر من 100 هجوم شنته دببة في كاة أنحاء اليابان، قُتل فيها 12 شخصاً. (العربية)

