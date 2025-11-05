28
o
بيروت
21
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرياض و طهران على الطاولة... هل بدأ فصل جديد في المنطقة؟
Lebanon 24
05-11-2025
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نائب
وزير الخارجية الإيراني
للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي أنه عقد محادثات مع نائب
وزير الخارجية
السعودي للشؤون الدولية عبدالرحمن الرسي خلال زيارته إلى
الرياض
، مؤكداً أن اللقاء جاء في إطار تعزيز التنسيق والعلاقات بين البلدين.
Advertisement
وقال آبادي في منشور على منصة X إن المحادثات تناولت قضايا إقليمية ودولية، إلى جانب ملفات حقوق الإنسان والتعاون القانوني والقضائي، مشيرًا إلى أن تطور العلاقات بين
طهران
والرياض يمكن أن يساهم في الاستقرار الإقليمي وخلق فرص تعاون جديدة.
وأضاف أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة يمكن البناء عليها عبر الحوار والاحترام المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز مبدأ حسن الجوار.
وأفاد آبادي بأنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في
القضايا
المشتركة، خصوصًا فيما يتعلق بـ إدانة الاعتداءات على غزة.
واختتم بالقول إن استمرار التواصل المباشر بين الحكومتين سيتيح دفع العلاقات نحو وتيرة أسرع ومستوى أعلى من التنسيق.
مواضيع ذات صلة
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
Lebanon 24
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
06/11/2025 03:31:12
06/11/2025 03:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب أكتوبر 1973.. فصل جديد يكشف لأول مرة
Lebanon 24
حرب أكتوبر 1973.. فصل جديد يكشف لأول مرة
06/11/2025 03:31:12
06/11/2025 03:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخطوة الثانية" رهن انتظار لقاءات الرياض - طهران
Lebanon 24
"الخطوة الثانية" رهن انتظار لقاءات الرياض - طهران
06/11/2025 03:31:12
06/11/2025 03:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ لبنان بمسار تغيير النظام؟
Lebanon 24
هل بدأ لبنان بمسار تغيير النظام؟
06/11/2025 03:31:12
06/11/2025 03:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية
الإيراني
الإسلام
القضايا
إسلامي
السعود
الرياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!
Lebanon 24
قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!
16:59 | 2025-11-05
05/11/2025 04:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
Lebanon 24
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
16:43 | 2025-11-05
05/11/2025 04:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
Lebanon 24
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
16:27 | 2025-11-05
05/11/2025 04:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
Lebanon 24
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
15:31 | 2025-11-05
05/11/2025 03:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2025-11-05
قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!
16:43 | 2025-11-05
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
16:27 | 2025-11-05
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
15:47 | 2025-11-05
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
15:31 | 2025-11-05
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
15:19 | 2025-11-05
تهديد إسرائيليّ جديد لـ"حزب الله".. إليكم آخر تقرير
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 03:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 03:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 03:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24