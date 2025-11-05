Advertisement

عربي-دولي

الرياض و طهران على الطاولة... هل بدأ فصل جديد في المنطقة؟

Lebanon 24
05-11-2025 | 14:08
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي أنه عقد محادثات مع نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون الدولية عبدالرحمن الرسي خلال زيارته إلى الرياض، مؤكداً أن اللقاء جاء في إطار تعزيز التنسيق والعلاقات بين البلدين.
وقال آبادي في منشور على منصة X إن المحادثات تناولت قضايا إقليمية ودولية، إلى جانب ملفات حقوق الإنسان والتعاون القانوني والقضائي، مشيرًا إلى أن تطور العلاقات بين طهران والرياض يمكن أن يساهم في الاستقرار الإقليمي وخلق فرص تعاون جديدة.

وأضاف أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة يمكن البناء عليها عبر الحوار والاحترام المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز مبدأ حسن الجوار.

وأفاد آبادي بأنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في القضايا المشتركة، خصوصًا فيما يتعلق بـ إدانة الاعتداءات على غزة.

واختتم بالقول إن استمرار التواصل المباشر بين الحكومتين سيتيح دفع العلاقات نحو وتيرة أسرع ومستوى أعلى من التنسيق.
 
