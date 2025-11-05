الرياض و طهران على الطاولة... هل بدأ فصل جديد في المنطقة؟

Advertisement

أعلن نائب للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي أنه عقد محادثات مع نائب السعودي للشؤون الدولية عبدالرحمن الرسي خلال زيارته إلى ، مؤكداً أن اللقاء جاء في إطار تعزيز التنسيق والعلاقات بين البلدين.وقال آبادي في منشور على منصة X إن المحادثات تناولت قضايا إقليمية ودولية، إلى جانب ملفات حقوق الإنسان والتعاون القانوني والقضائي، مشيرًا إلى أن تطور العلاقات بين والرياض يمكن أن يساهم في الاستقرار الإقليمي وخلق فرص تعاون جديدة.وأضاف أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة يمكن البناء عليها عبر الحوار والاحترام المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز مبدأ حسن الجوار.وأفاد آبادي بأنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في المشتركة، خصوصًا فيما يتعلق بـ إدانة الاعتداءات على غزة.واختتم بالقول إن استمرار التواصل المباشر بين الحكومتين سيتيح دفع العلاقات نحو وتيرة أسرع ومستوى أعلى من التنسيق.