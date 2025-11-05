بعد فوز ممداني في نيويورك.. أول تعليق من ترامب

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ، الأربعاء، عن احتمال العمل مع وروسيا على خطة لنزع السلاح ، دون تقديم تفاصيل.ونقلت وكالة " " عن قوله خلال خطاب ألقاه في منتدى الأعمال الأميركي بمدينة ميامي: "أعددنا ترتيباتنا النووية، نحن القوة النووية الأولى، وهو أمر أكره الاعتراف به، لأنه فظيع للغاية".وأضاف ترامب: " في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير عنا، لكنهما ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".وتابع الرئيس الأميركي: "ربما نعمل على خطة لنزع السلاح النووي، نحن الثلاثة. سنرى ما إذا كان ذلك سينجح".وفي شأن داخلي، أكد الرئيس الأميركي أن فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز زهران ممداني برئاسة بلدية ، متعهدا بـ"معالجة الأمر"، نقلا عن "فرانس برس".وقال ترامب خلال مؤتمر ميامي: "فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر"، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو ديموقراطي من أصل هندي، وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أميركية.وكان ترامب قد لوّح قبل الانتخابات بقطع التمويل عن نيويورك في حال فوز ممداني الذي يُعد من الجناح اليساري داخل الحزب الديموقراطي.وإلى ذلك، أعلن ترامب أمام المؤتمر أن على الولايات المتحدة أن تختار "بين الشيوعية والمنطق السليم"، غداة انتخابات محلية حقق فيها الديموقراطيون فوزا كبيرا.وأضاف ترامب في خطاب هجومي ألقاه في ميامي أن "خصومنا يعرضون عليكم كابوسا اقتصاديا، أما نحن فنحقق معجزة اقتصادية"، في إشارة إلى نتائج انتخابات يرى محللون أنها تشكّل عقابا لسياسات الإدارة الحالية في ما يتعلق بالقدرة الشرائية.