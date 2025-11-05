Advertisement

عربي-دولي

وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"

Lebanon 24
05-11-2025 | 15:31
A-
A+
Doc-P-1438538-638979786791181500.webp
Doc-P-1438538-638979786791181500.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب الوزير في الحكومة الإسرائيلية وعضو "الكابينيت" يتسحاق فاسرلاوف بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بـتزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري.
Advertisement

وفي رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي المكلّف جيل رايخ، أشار فاسرلاوف إلى أن الجيش المصري يشهد، خلال السنوات الأخيرة، تسليحًا واسعًا واستثمارات كبيرة في البنى التحتية العسكرية وأنظمة القيادة والسيطرة.

وقال إن هذا التطور يتطلب من إسرائيل مراجعة جاهزية الجيش واحتمال التعامل مع مواجهة تقليدية، مشيرًا إلى وجود فجوات استخباراتية وعسكرية على الحدود الجنوبية.

وأكد فاسرلاوف أن خطط القتال الحالية لا تواكب حجم التحدي، وأن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك بعد القدرات الكافية للتعامل مع هذا المتغير.

وتأتي هذه الرسالة في ظل تكرار الجدل داخل إسرائيل حول قوة الجيش المصري. فقد سبق أن انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في يناير الماضي ما وصفه بـ"الزيادة الكبيرة في قدرات الجيش المصري"، وتساءل عن أسباب امتلاك مصر هذا الكم من الدبابات والغواصات.
 
مواضيع ذات صلة
"د.ب.أ": وزير إسرائيلي يطالب بعقد جلسة طارئة للحكومة لمناقشة "تعاظم القوة العسكرية للجيش المصري"
lebanon 24
06/11/2025 03:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الاجراءات الأميركية.. فنزويلا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن
lebanon 24
06/11/2025 03:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لـ"ظروف طارئة".. إلغاء جلسة تشاورية في "وزارة"
lebanon 24
06/11/2025 03:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر
lebanon 24
06/11/2025 03:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن القومي

بنيامين نتنياهو

الأمم المتحدة

الأمن القومي

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-11-05
16:43 | 2025-11-05
16:27 | 2025-11-05
15:47 | 2025-11-05
15:19 | 2025-11-05
15:17 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24