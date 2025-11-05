28
عربي-دولي
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
Lebanon 24
05-11-2025
|
15:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب الوزير في الحكومة
الإسرائيلية
وعضو "الكابينيت" يتسحاق فاسرلاوف بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بـتزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري.
وفي رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
ورئيس
مجلس الأمن القومي
المكلّف جيل رايخ، أشار فاسرلاوف إلى أن الجيش المصري يشهد، خلال السنوات الأخيرة، تسليحًا واسعًا واستثمارات كبيرة في البنى التحتية العسكرية وأنظمة القيادة والسيطرة.
وقال إن هذا التطور يتطلب من
إسرائيل
مراجعة جاهزية الجيش واحتمال التعامل مع مواجهة تقليدية، مشيرًا إلى وجود فجوات استخباراتية وعسكرية على الحدود الجنوبية.
وأكد فاسرلاوف أن خطط القتال الحالية لا تواكب حجم التحدي، وأن الجيش
الإسرائيلي
لا يمتلك بعد القدرات الكافية للتعامل مع هذا المتغير.
وتأتي هذه الرسالة في ظل تكرار الجدل داخل إسرائيل حول قوة الجيش المصري. فقد سبق أن انتقد سفير إسرائيل لدى
الأمم المتحدة
داني
دانون
في يناير الماضي ما وصفه بـ"الزيادة الكبيرة في قدرات الجيش المصري"، وتساءل عن أسباب امتلاك مصر هذا الكم من الدبابات والغواصات.
