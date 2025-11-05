وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"

Advertisement

طالب الوزير في الحكومة وعضو "الكابينيت" يتسحاق فاسرلاوف بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بـتزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري.وفي رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء ورئيس المكلّف جيل رايخ، أشار فاسرلاوف إلى أن الجيش المصري يشهد، خلال السنوات الأخيرة، تسليحًا واسعًا واستثمارات كبيرة في البنى التحتية العسكرية وأنظمة القيادة والسيطرة.وقال إن هذا التطور يتطلب من مراجعة جاهزية الجيش واحتمال التعامل مع مواجهة تقليدية، مشيرًا إلى وجود فجوات استخباراتية وعسكرية على الحدود الجنوبية.وأكد فاسرلاوف أن خطط القتال الحالية لا تواكب حجم التحدي، وأن الجيش لا يمتلك بعد القدرات الكافية للتعامل مع هذا المتغير.وتأتي هذه الرسالة في ظل تكرار الجدل داخل إسرائيل حول قوة الجيش المصري. فقد سبق أن انتقد سفير إسرائيل لدى داني في يناير الماضي ما وصفه بـ"الزيادة الكبيرة في قدرات الجيش المصري"، وتساءل عن أسباب امتلاك مصر هذا الكم من الدبابات والغواصات.