مستشار الشرع يكشف: كنا على وشك عقد اتفاق مع إسرائيل



Advertisement

وشدد زيدان في تصريحات لـ"العربية" على أن ملتزمة باتفاقية فض الاشتباك مع لعام 1974. أكد أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد أن الجانب السوري كان على وشك عقد اتفاق أمني مع لكنها تملصت من التزاماتها.وشدد زيدان في تصريحات لـ"العربية" على أن ملتزمة باتفاقية فض الاشتباك مع لعام 1974.

كما أوضح أن "الدبلوماسية تمارس صبرًا استراتيجيًا حيال التصعيد ".

وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن المزاج السوري إيجابي تجاه أميركا خاصة بعد توجهات رفع عن دمشق.



كما أشاد مستشار الرئيس السوري بوقوف إلى جانب ، مؤكداً أنه أسهم بدفع العلاقات وتعزيزها مع أميركا. (العربية)