عربي-دولي

مستشار الشرع يكشف: كنا على وشك عقد اتفاق مع إسرائيل

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:55
أكد أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد الشرع أن الجانب السوري كان على وشك عقد اتفاق أمني مع تل أبيب لكنها تملصت من التزاماتها.
وشدد زيدان في تصريحات لـ"العربية" على أن دمشق ملتزمة باتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974.
 
كما أوضح أن "الدبلوماسية السورية تمارس صبرًا استراتيجيًا حيال التصعيد الإسرائيلي".
 
وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن المزاج السوري إيجابي تجاه أميركا خاصة بعد توجهات رفع العقوبات عن دمشق.

كما أشاد مستشار الرئيس السوري بوقوف السعودية إلى جانب سوريا، مؤكداً أنه أسهم بدفع العلاقات وتعزيزها مع أميركا. (العربية) 
 
 
 
 
