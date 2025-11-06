Advertisement

صحة

في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لدواء شائع

Lebanon 24
06-11-2025 | 00:00
Doc-P-1438632-638980094889259435.png
Doc-P-1438632-638980094889259435.png photos 0
أعلنت شركة Otsuka ICU Medical LLC المحدودة ومقرها تكساس عن سحب طوعي لدفعة من حقن كلوريد البوتاسيوم، التي تُستخدم لعلاج حالة دموية، بسبب خطأ تسمية في الغلاف الخارجي للمنتج.
وتُستخدم حقن كلوريد البوتاسيوم (KCl) لعلاج ومنع انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، وهي حالة تعرف باسم نقص بوتاسيوم الدم. ويُعطى الدواء عن طريق الوريد في المستشفيات والمراكز الطبية للمرضى غير القادرين على تناول مكملات البوتاسيوم عن طريق الفم، أو عند الحاجة لتعويض سريع لمستويات البوتاسيوم.
 
وأوضحت الشركة أن الدفعة المتأثرة، رقم 1030613 بتاريخ انتهاء صلاحية 30 سبتمبر 2026، تحمل غلافا خارجيا خاطئا يعرّف المنتج على أنه حقن كلوريد البوتاسيوم 10 ملي مكافئ (NDC 0990-7074-26)، بينما الجرعة الصحيحة هي 20 ملي مكافئ. وتُطبع الجرعة الصحيحة على الملصق المثبت مباشرة على كيس المنتج، إلا أن هذا الملصق لا يكون مرئيا عند استخدام المنتج تبعا لغلافه الخارجي الخاطئ، ما قد يؤدي إلى إعطاء جرعة زائدة من البوتاسيوم، وبالتالي يحدث فرط بوتاسيوم الدم، وهو ارتفاع خطير في مستويات البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى: 
 
- خلل عصبي عضلي، بما في ذلك ضعف العضلات أو الشلل.

- خمول أو ارتباك.

- انخفاض ضغط الدم.

- اضطرابات نظم القلب.

- السكتة القلبية.

الفئات الأكثر عرضة للخطر:
- الأطفال الخدج.

- المرضى الذين يتلقون التغذية الوريدية المزمنة.

- الأفراد الذين لديهم تاريخ من اضطرابات نظم القلب.

- المرضى الذين يعانون من اختلال أو فشل كلوي.

تعليمات هامة:
يجب على أخصائيي الرعاية الصحية والمرافق التي تمتلك الدفعة المتأثرة فحص المخزون فورا وحجر أي منتج متأثر واتباع تعليمات السحب.

يُوصى بمراقبة القلب المستمرة واختبار مستويات البوتاسيوم في الدم أثناء الاستخدام، وحقن الدواء ببطء لتجنب زيادة مستوى البوتاسيوم في الدم بشكل مفاجئ.

يمكن العثور على رقم الدفعة 1030613 في الزاوية العلوية اليسرى من عبوة المنتج أو على ملصق العلبة.

معلومات إضافية:
الدفعة المتأثرة صُنعت في 15 نيسان 2025، وتم توزيعها في الولايات المتحدة بين 23 أيار و26 آب 2025.

حتى الآن، لم تتلق الشركة أي تقارير عن آثار جانبية مرتبطة بهذه المشكلة.

تُستخدم حقن كلوريد البوتاسيوم طبيا منذ خمسينيات القرن الماضي، بينما استُخدمت المادة نفسها تجاريا كسماد منذ عام 1861.

المنتج عبارة عن تركيبة عالية التركيز وجاهزة للاستخدام، مصممة للمرضى الذين يحتاجون لمكملات البوتاسيوم مع تناول سوائل محدود. (روسيا اليوم) 
