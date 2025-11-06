زيلينسكي: نحتاج الى دعم عاجل لحماية إمدادات الطاقة الأوكرانية

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني إن بلاده تحتاج إلى مزيد من المساعدات الدولية العاجلة لحماية إمداداتها من الطاقة من الهجمات الروسية.وأضاف ، في رسالة مصوّرة من ، أن وحماية البنية التحتية للطاقة تمثلان "أولوية قصوى في ظل الهجمات الروسية".وتابع قائلا: "في الواقع، فإن مزودي الطاقة وفرق الإصلاح وقوات الدفاع المدني لدينا يعملون يوميا على إعادة تأهيل بعد الهجمات".