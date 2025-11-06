Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: نحتاج الى دعم عاجل لحماية إمدادات الطاقة الأوكرانية

06-11-2025 | 00:41
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى مزيد من المساعدات الدولية العاجلة لحماية إمداداتها من الطاقة من الهجمات الروسية.
وأضاف زيلينسكي، في رسالة مصوّرة من كييف، أن أنظمة الدفاع الجوي وحماية البنية التحتية للطاقة تمثلان "أولوية قصوى في ظل الهجمات الروسية".

وتابع قائلا: "في الواقع، فإن مزودي الطاقة وفرق الإصلاح وقوات الدفاع المدني لدينا يعملون يوميا على إعادة تأهيل المناطق المتضررة بعد الهجمات".
وأشار زيلينسكي إلى أن الضربات الروسية مستمرة في مناطق الخطوط الأمامية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وميكولايف.

وأكد أن الدعم الدولي يجب أن ينظم بالسرعة نفسها التي تتحرك بها السلطات الأوكرانية المحلية.
فولوديمير زيلينسكي

أنظمة الدفاع الجوي

الطاقة الأوكرانية

المناطق المتضررة

الدعم الدولي

فولوديمير

زيلينسكي

