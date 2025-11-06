27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
3
o
بشري
23
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: نحتاج الى دعم عاجل لحماية إمدادات الطاقة الأوكرانية
Lebanon 24
06-11-2025
|
00:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
إن بلاده تحتاج إلى مزيد من المساعدات الدولية العاجلة لحماية إمداداتها من الطاقة من الهجمات الروسية.
Advertisement
وأضاف
زيلينسكي
، في رسالة مصوّرة من
كييف
، أن
أنظمة الدفاع الجوي
وحماية البنية التحتية للطاقة تمثلان "أولوية قصوى في ظل الهجمات الروسية".
وتابع قائلا: "في الواقع، فإن مزودي الطاقة وفرق الإصلاح وقوات الدفاع المدني لدينا يعملون يوميا على إعادة تأهيل
المناطق المتضررة
بعد الهجمات".
وأشار زيلينسكي إلى أن الضربات الروسية مستمرة في مناطق الخطوط الأمامية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وميكولايف.
وأكد أن
الدعم الدولي
يجب أن ينظم بالسرعة نفسها التي تتحرك بها السلطات
الأوكرانية
المحلية.
مواضيع ذات صلة
الأونروا: سكان قطاع غزة يحتاجون إلى إمدادات الإيواء بشكل عاجل ولدينا الفرق والبنية التحتية اللازمة لتوزيعها
Lebanon 24
الأونروا: سكان قطاع غزة يحتاجون إلى إمدادات الإيواء بشكل عاجل ولدينا الفرق والبنية التحتية اللازمة لتوزيعها
06/11/2025 09:01:34
06/11/2025 09:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأوكرانية: انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زاباروجيا للطاقة النووية لمدة أسبوعين وهو وضع يهدد سلامة المحطة والمنطقة ككل
Lebanon 24
الخارجية الأوكرانية: انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زاباروجيا للطاقة النووية لمدة أسبوعين وهو وضع يهدد سلامة المحطة والمنطقة ككل
06/11/2025 09:01:34
06/11/2025 09:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية المجر: لن نسمح لأحد بالضغط علينا في مسألة إمدادات الطاقة
Lebanon 24
وزير خارجية المجر: لن نسمح لأحد بالضغط علينا في مسألة إمدادات الطاقة
06/11/2025 09:01:34
06/11/2025 09:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: نعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ما يتعلق بالطاقة وأبرمنا اتفاقيات مهمة مع النرويج
Lebanon 24
زيلينسكي: نعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ما يتعلق بالطاقة وأبرمنا اتفاقيات مهمة مع النرويج
06/11/2025 09:01:34
06/11/2025 09:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
أنظمة الدفاع الجوي
الطاقة الأوكرانية
المناطق المتضررة
الدعم الدولي
فولوديمير
زيلينسكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تتجاوز واشنطن الخط الأحمر في فنزويلا؟
Lebanon 24
هل تتجاوز واشنطن الخط الأحمر في فنزويلا؟
01:52 | 2025-11-06
06/11/2025 01:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة على قطاع غزة.. وعمليات نسف شرقي مدينة غزة
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة على قطاع غزة.. وعمليات نسف شرقي مدينة غزة
01:49 | 2025-11-06
06/11/2025 01:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما عربي.. إطلاق سراح سجينين بالخطأ
Lebanon 24
أحدهما عربي.. إطلاق سراح سجينين بالخطأ
01:48 | 2025-11-06
06/11/2025 01:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
7 إصابات.. انفجار سيارة في نيويورك
Lebanon 24
7 إصابات.. انفجار سيارة في نيويورك
01:30 | 2025-11-06
06/11/2025 01:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الإغلاق الحكومي.. أميركا تخفض عدد الرحلات الجوية في 40 مطاراً
Lebanon 24
بسبب الإغلاق الحكومي.. أميركا تخفض عدد الرحلات الجوية في 40 مطاراً
00:37 | 2025-11-06
06/11/2025 12:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:52 | 2025-11-06
هل تتجاوز واشنطن الخط الأحمر في فنزويلا؟
01:49 | 2025-11-06
الغارات الاسرائيلية مستمرة على قطاع غزة.. وعمليات نسف شرقي مدينة غزة
01:48 | 2025-11-06
أحدهما عربي.. إطلاق سراح سجينين بالخطأ
01:30 | 2025-11-06
7 إصابات.. انفجار سيارة في نيويورك
00:37 | 2025-11-06
بسبب الإغلاق الحكومي.. أميركا تخفض عدد الرحلات الجوية في 40 مطاراً
00:27 | 2025-11-06
خلاف حاد بين رئيس الشاباك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي.. ونتنياهو يتدخل شخصيا
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 09:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 09:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 09:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24