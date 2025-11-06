Advertisement

عربي-دولي

7 إصابات.. انفجار سيارة في نيويورك

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1438661-638980147285534314.jpg
Doc-P-1438661-638980147285534314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب سبعة من رجال الإطفاء في مدينة نيويورك الأميركية إثر انفجار سيارة اشتعلت فيها النيران في حي برونكس.
Advertisement
 
ووفقاً لبيان نشرته إدارة الإطفاء ، فقد توجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث استجابة لبلاغات عن نشوب حريق في سيارات ومخلفات. وعند وصولهم، عثروا على سيارات وكميات من القمامة مشتعلة، قبل أن يحدث انفجار مفاجئ.

وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة من رجال الإطفاء، بينهم خمسة تعرضوا لحروق في الأيدي والوجوه. وتم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت الإدارة بأن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. (روسيا اليوم) 
 
انفجار سيارة في <a class='entities-links' href='/entity/131728/نيويورك/ar/1?utm_term=PublicFigures-نيويورك&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-نيويورك&id=67771&catid=0&pagetype=PublicFigures'>نيويورك</a> يصيب 7 من رجال الإطفاء (فيديو)

مواضيع ذات صلة
7 جرحى في انفجار بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية (يونهاب)
lebanon 24
06/11/2025 11:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... إنفجار سيارة في مدينة بانياس السوريّة
lebanon 24
06/11/2025 11:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. انفجار سيارة في تل أبيب
lebanon 24
06/11/2025 11:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: جرحى في انفجار سيارة في تل أبيب
lebanon 24
06/11/2025 11:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الإطفاء

مدينة نيويورك

روسيا اليوم

برونكس

روسيا

العلا

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:17 | 2025-11-06
03:38 | 2025-11-06
03:30 | 2025-11-06
03:28 | 2025-11-06
03:16 | 2025-11-06
03:11 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24