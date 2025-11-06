7 إصابات.. انفجار سيارة في نيويورك

أصيب سبعة من رجال الإطفاء في الأميركية إثر انفجار سيارة اشتعلت فيها النيران في حي .

Advertisement

ووفقاً لبيان نشرته ، فقد توجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث استجابة لبلاغات عن نشوب حريق في سيارات ومخلفات. وعند وصولهم، عثروا على سيارات وكميات من القمامة مشتعلة، قبل أن يحدث انفجار مفاجئ.



وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة من رجال الإطفاء، بينهم خمسة تعرضوا لحروق في الأيدي والوجوه. وتم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأفادت الإدارة بأن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. (روسيا اليوم)