الغارات الاسرائيلية مستمرة على قطاع غزة.. وعمليات نسف شرقي مدينة غزة

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الخميس، أن الجيش شنّ سلسلة غارات وعمليات نسف استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، في أعنف تصعيد ميداني منذ أسابيع.وبحسب القناة الـ14 ، تأتي هذه بعد ساعات من رصد إطلاق صاروخٍ من جنوب القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهي أول عملية إطلاق منذ نحو شهر.ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل .وكان الجيش قد أعلن، الأربعاء، مقتل فلسطيني برصاص قواته ، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا منذ توقيع اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار إلى 244 قتيلاً، وفق مصادر محلية في القطاع.