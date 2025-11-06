Advertisement

عربي-دولي

الغارات الاسرائيلية مستمرة على قطاع غزة.. وعمليات نسف شرقي مدينة غزة

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:49
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الخميس، أن الجيش شنّ سلسلة غارات وعمليات نسف استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، في أعنف تصعيد ميداني منذ أسابيع.

وبحسب القناة الـ14 الإسرائيلية، تأتي هذه الغارات بعد ساعات من رصد إطلاق صاروخٍ من جنوب القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهي أول عملية إطلاق منذ نحو شهر.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، مقتل فلسطيني برصاص قواته شرق غزة، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار إلى 244 قتيلاً، وفق مصادر محلية في القطاع.
الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

شرق غزة

قناة ال

