إقتصاد

ماسك على أعتاب التاريخ: نحو أول تريليونير في العالم

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:58
قد يصبح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول تريليونير في التاريخ، إذا وافق المساهمون اليوم على أضخم خطة تعويض في تاريخ الشركات الأميركية لصالحه في شركة تسلا.
وتنص الخطة على منح ماسك 423.7 مليون سهم إضافي خلال السنوات العشر المقبلة، بشرط أن ترتفع القيمة السوقية لتسلا إلى 8.5 تريليون دولار، أي بزيادة تفوق 466% عن قيمتها الحالية. وفي حال تحقق هذا الهدف، سيجني ماسك نحو تريليون دولار أي ما يعادل 275 مليون دولار يوميًا على مدى عقد من الزمن.

لكن هذه المكافأة الضخمة تثير جدلًا سياسيًا وماليًا واسعًا. فبينما تحذر تسلا من أن ماسك قد يتجه إلى مصالح أخرى إذا رُفضت الخطة، تعارضها مؤسسات استثمارية كبرى مثل Glass Lewis وISS، معتبرة أن الأهداف الموضوعة سهلة التحقيق وأن حجم التعويض مبالغ فيه وغير عادل للمساهمين.

من جهة أخرى، يؤكد ماسك أن تسلا مقبلة على تحول جذري من تصنيع السيارات الكهربائية إلى المركبات ذاتية القيادة والروبوتات البشرية، خصوصًا عبر مشروع الروبوتاكسي الذي يَعِد بثورة في عالم النقل الذاتي.

ورغم تراجع مبيعات الشركة مؤخرًا، يتوقع خبراء أن يصوت غالبية المساهمين لصالح الخطة، اقتناعًا بأن ماسك يمثل حجر الأساس في مستقبل تسلا، وأن الاحتفاظ به أهم من كلفة التعويض نفسها. (روسيا اليوم)
