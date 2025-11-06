موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة الإنسانية في السودان

Advertisement

وأكد البيان أن القوات توافق على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية - والإمارات والمملكة العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية - بهدف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لجميع الشعب السوداني.كما أعربت قوات الدعم السريع عن شكرها للجهود الصادقة والمكثفة المبذولة من قبل دول الرباعية بقيادة الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف الحرب الدائرة في السودان. (سكاي نيوز)