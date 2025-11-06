23
عربي-دولي
موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة الإنسانية في السودان
Lebanon 24
06-11-2025
|
10:55
أعلنت
قوات الدعم السريع
موافقتها على مقترح الرباعية الدولية لهدنة إنسانية في
السودان
. وجاء في بيان للقوات أن هذه الموافقة تأتي تلبية لتطلعات الشعب السوداني وضماناً لمعالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب.
وأكد البيان أن القوات توافق على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية -
الولايات المتحدة
والإمارات
العربية المتحدة
والمملكة العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية - بهدف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لجميع الشعب السوداني.
كما أعربت قوات الدعم السريع عن شكرها للجهود الصادقة والمكثفة المبذولة من قبل دول الرباعية بقيادة الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف الحرب الدائرة في السودان. (سكاي نيوز)
