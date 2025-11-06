Advertisement

عربي-دولي

هآرتس تكشف... كيف تشتري إسرائيل الرأي العام الأميركي؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:40
كشفت صحيفة "هآرتس" أن حكومة بنيامين نتنياهو أبرمت عقود دعاية بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بهدف تحسين صورتها لدى الرأي العام الأميركي بعد تراجع واضح في التأييد، خاصة بين الشباب، على خلفية الحرب المستمرة على غزة.
وبحسب الصحيفة، استعانت إسرائيل بشركات أميركية مرتبطة بالجمهوريين والإنجيليين لتنفيذ حملات رقمية واسعة، إلى جانب استخدام شبكات روبوتات دردشة للتأثير على محتوى الإنترنت ونتائج البحث وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "ChatGPT"، في محاولة لإعادة صياغة الخطاب حول الحرب.

وتظهر وثائق وزارة العدل الأميركية أن إسرائيل وقّعت عقداً بقيمة 6 ملايين دولار مع شركة "Clock Tower X" التي يملكها براد بارسكال، المستشار الرقمي السابق لدونالد ترامب، لإنتاج محتوى موجه لمنصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب يستهدف أساساً الشباب الأميركي.

وتشير الصحيفة إلى أن استهداف الجمهور المسيحي الإنجيلي يعكس تحولاً استراتيجياً، بعدما كانت هذه الفئة من أكثر المجموعات دعماً لإسرائيل، لكن استطلاعات "بيو" بين 2022 و2025 تظهر تراجعاً متسارعاً في التأييد، حتى بين المحافظين.

كما أن إسرائيل واصلت الإنفاق على الإعلانات التقليدية، حيث خصصت قرابة 45 مليون دولار في النصف الثاني من 2025 لحملات عبر غوغل ويوتيوب وإكس، بالتوازي مع توسعها في استخدام الذكاء الاصطناعي والمؤثرين.

وترى "هآرتس" أن هذا التحول يعكس مرحلة جديدة من الدبلوماسية الدعائية الإسرائيلية، تركّز على إعادة تشكيل الرأي العام داخل الولايات المتحدة عبر المنصات والخوارزميات، وليس فقط عبر الإعلام التقليدي.
 
