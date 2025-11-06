Advertisement

عربي-دولي

معلومات عن أحد "لصوص اللوفر"... ماذا كشفت التحقيقات عنه؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 14:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إنّ المحققين قالوا إنّ عبد الله. ن البالغ من العمر 39 عاماً، وهو شخصية معروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي في رياضة كمال الأجسام، من بين المشتبه فيهم في "سرقة القرن" من متحف اللوفر في باريس.
وبحسب الصحيفة، كان عبدالله.ن يُعرف سابقا بـ"أسطورة سباق الدراجات النارية"، وملقب بـ"دودو كروس بيتوم"، وقد ألقي القبض عليه في 29 تشرين الاول الماضي، ويواجه اتهامات أولية بالسرقة من قبل عصابة إجرامية والتآمر الإجرامي.

ويُشتبه في الموقوف عبدالله كونه مع آخر، استخدما الرافعة للدخول إلى قاعة أبولو في متحف اللوفر في 19 تشرين الاول، وسرقة مجوهرات التاج الفرنسي، التي تقدر قيمتها بـ 76 مليون جنيه إسترليني.

وقد كُشف الآن أن عبد الله، من أوبرفيلييه، برز لأول مرة في أواخر العقد الأول من القرن الحالي من خلال مقاطع الفيديو على "يوتيوب" و"ديليموشن" التي تُظهره وهو يؤدي حركات بهلوانية ويقوم برحلات طويلة من منطقته السكنية إلى معالم باريس المركزية مثل الشانزليزيه وتروكاديرو.

وقد أصبح شعاره، "دائماً أقرب إلى الأسفلت"، شائعاً بين المعجبين الشباب.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح له حضور على منصة "تيك توك" وحول تركيزه إلى تمارين اللياقة البدنية في الشوارع ودروس القيادة للدراجات النارية لشباب المنطقة.

ومع ذلك، فإن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به كانت خاملة منذ أواخر أيلول الماضي.

وأثناء استجوابه من قبل فرقة مكافحة العصابات في باريس، ورد أن عبد الله بدا مرهقا بسبب ضخامة القضية. وقدم شريكه المُتّهم، عايد. ج، رواية مماثلة، مشيراً إلى عقل مدبر أجنبي لم يُذكر اسمه.

وقد قدم كل من الرجلين تصريحات فاجأت المحققين، ادعى أحدهما أنه لم يدرك أن المبنى هو متحف اللوفر، معتقداً أنه كان "بالقرب من الهرم"، بينما اعتقد الآخر أنه كان "مغلقا وخاليا".

وتقول الشرطة إن الآثار الجينية التي تم العثور عليها في مكان الحادث تشير إلى أن الرجلين لم يكونا مجرمين محترفين، بل مشاركين منخفضي المستوى في شبكة إجرامية أكبر.
 
ويستكشف المحققون روابط محتملة مع الجريمة المنظمة أو شبكات الاتجار بالآثار. (روسيا اليوم)
