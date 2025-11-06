23
عربي-دولي
وثيقة "سريّة للغاية" من الجيش الإسرائيلي تصل لشركة مدنية
Lebanon 24
06-11-2025
|
15:43
A-
A+
أفادت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" بأن وثائق عسكرية إسرائيلية تحمل تصنيف "سري للغاية" تسرّبت إلى شركة مدنية تعمل في خدمات الترجمة، حيث أُرسلت كمواد اختبار للمتقدمين لوظيفة، من دون أي إجراءات أمنية أو فحص للخلفيات.
وبحسب الصحيفة، تلقّى أحد المرشحين للعمل في شركة BLEND وكان قد خدم سابقًا في الوحدة 8200 وثيقة مترجمة تتعلق بمناورات
القوات البرية
في
قطاع غزة
صادرة عن
هيئة الأركان
العامة في
مارس
2024. وكانت أجزاء من الوثيقة مغطاة بالسواد، لكنه قال إنه تمكن عبر برنامج بسيط لتحرير PDF من إزالة التعتيم وكشف المحتوى الكامل المصنّف بأنه سري للغاية.
وقال المرشّح لـ"ynet" إنه حاول إبلاغ الشرطة ووزارة
الأمن القومي
وهيئات السايبر المختلفة، إلا أنه لم يتلقَّ أي استجابة. وأشار إلى أن الشركة ترسل هذه الوثائق لكل متقدّم دون أي عملية تدقيق أو تصنيف أمني، وهو ما يعني أن أي شخص – حتى لو كان مناهضًا لإسرائيل – قد يحصل على مواد حساسة تخص الجيش
الإسرائيلي
.
ونقلت الصحيفة عنه قوله إن الأمر يشكل "تقصيرًا أمنيًا بالغ الخطورة"، خصوصًا في ظل حساسية الوضع الأمني والتخوف من التسريبات.
وبعد انتشار المعلومة، وجّهت الشركة بريدًا عاجلًا للمرشحين تطلب منهم حذف الوثائق نهائيًا من أجهزتهم ومساحات التخزين.
من جهته
، قال الجيش الإسرائيلي إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادثة.
