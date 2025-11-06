وثيقة "سريّة للغاية" من الجيش الإسرائيلي تصل لشركة مدنية

Advertisement

أفادت صحيفة " " بأن وثائق عسكرية إسرائيلية تحمل تصنيف "سري للغاية" تسرّبت إلى شركة مدنية تعمل في خدمات الترجمة، حيث أُرسلت كمواد اختبار للمتقدمين لوظيفة، من دون أي إجراءات أمنية أو فحص للخلفيات.وبحسب الصحيفة، تلقّى أحد المرشحين للعمل في شركة BLEND وكان قد خدم سابقًا في الوحدة 8200 وثيقة مترجمة تتعلق بمناورات في صادرة عن العامة في 2024. وكانت أجزاء من الوثيقة مغطاة بالسواد، لكنه قال إنه تمكن عبر برنامج بسيط لتحرير PDF من إزالة التعتيم وكشف المحتوى الكامل المصنّف بأنه سري للغاية.وقال المرشّح لـ"ynet" إنه حاول إبلاغ الشرطة ووزارة وهيئات السايبر المختلفة، إلا أنه لم يتلقَّ أي استجابة. وأشار إلى أن الشركة ترسل هذه الوثائق لكل متقدّم دون أي عملية تدقيق أو تصنيف أمني، وهو ما يعني أن أي شخص – حتى لو كان مناهضًا لإسرائيل – قد يحصل على مواد حساسة تخص الجيش .ونقلت الصحيفة عنه قوله إن الأمر يشكل "تقصيرًا أمنيًا بالغ الخطورة"، خصوصًا في ظل حساسية الوضع الأمني والتخوف من التسريبات.وبعد انتشار المعلومة، وجّهت الشركة بريدًا عاجلًا للمرشحين تطلب منهم حذف الوثائق نهائيًا من أجهزتهم ومساحات التخزين. ، قال الجيش الإسرائيلي إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادثة.