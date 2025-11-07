Advertisement

عربي-دولي

في قاعدة أميركية.. إصابة عدة أشخاص بالمرض بسبب "طرد مشبوه"

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:19
A-
A+
Doc-P-1439091-638980969781799984.png
Doc-P-1439091-638980969781799984.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية ، الخميس، أن طردا مشبوهاً تم تسليمه إلى قاعدة عسكرية أميركية في ماريلاند، مما تسبب في إصابة عدة أشخاص بالمرض ونقل العديد منهم إلى المستشفى .
Advertisement

وجاء في بيان صادر عن قاعدة أندروز المشتركة الواقعة خارج واشنطن العاصمة، أنه تم إخلاء مبنى في القاعدة بعد أن "فتح أحد الأفراد طردًا مشبوهًا"، وفقًا لشبكة "سي ان ان".

وقالت إن عدة أشخاص نقلوا إلى المركز الطبي مالكولم غروف في القاعدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن بيان من القاعدة: "كإجراء احترازي، تم إخلاء المبنى والمبنى المتصل به، وتم تشكيل طوق حول المنطقة".

أُرسلت فرق الاستجابة الأولية من قاعدة أندروز المشتركة إلى موقع الحادث، وتبين عدم وجود أي تهديدات وشيكة، وأُحيل موقع الحادث إلى مكتب التحقيقات الخاصة. ولا يزال التحقيق جاريًا.

وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدرين مطلعين على التحقيق إن العبوة كانت تحتوي على مسحوق أبيض غير معروف . (TRT)
مواضيع ذات صلة
القناة 7 الإسرائيلية: طرد مشبوه أرسل إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ خلال وجوده في لندن
lebanon 24
07/11/2025 12:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: اعتقلنا عدة أشخاص مرتبطين بداعش خططوا لهجوم إرهابي في ميشيغن
lebanon 24
07/11/2025 12:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي يعلن إحباط هجوم إرهابي محتمل في ميشيغان واعتقال عدة أشخاص يعتقد أنهم خططوا لهجوم في أسبوع "الهالوين"
lebanon 24
07/11/2025 12:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية طالبان للافروف: لن نسمح للأميركيين بالعودة إلى قاعدة "باغرام"
lebanon 24
07/11/2025 12:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات

قاعدة عسكرية

قاعدة أندروز

مكتب التحقيق

غير معروف

سي ان ان

القاعدة

مالكولم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:49 | 2025-11-07
04:30 | 2025-11-07
04:19 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
03:57 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24