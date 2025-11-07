26
عربي-دولي
في قاعدة أميركية.. إصابة عدة أشخاص بالمرض بسبب "طرد مشبوه"
Lebanon 24
07-11-2025
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت شبكة "
سي إن
إن" الإخبارية ، الخميس، أن طردا مشبوهاً تم تسليمه إلى
قاعدة عسكرية
أميركية في ماريلاند، مما تسبب في إصابة عدة أشخاص بالمرض ونقل العديد منهم إلى المستشفى .
وجاء في بيان صادر عن
قاعدة أندروز
المشتركة الواقعة خارج
واشنطن
العاصمة، أنه تم إخلاء مبنى في
القاعدة
بعد أن "فتح أحد الأفراد طردًا مشبوهًا"، وفقًا لشبكة "
سي ان ان
".
وقالت إن عدة أشخاص نقلوا إلى المركز الطبي
مالكولم
غروف في القاعدة.
وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن بيان من القاعدة: "كإجراء احترازي، تم إخلاء المبنى والمبنى المتصل به، وتم تشكيل طوق حول المنطقة".
أُرسلت فرق الاستجابة الأولية من قاعدة أندروز المشتركة إلى موقع الحادث، وتبين عدم وجود أي تهديدات وشيكة، وأُحيل موقع الحادث إلى
مكتب التحقيقات
الخاصة. ولا يزال التحقيق جاريًا.
وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدرين مطلعين على التحقيق إن العبوة كانت تحتوي على مسحوق أبيض
غير معروف
. (TRT)
