في قاعدة أميركية.. إصابة عدة أشخاص بالمرض بسبب "طرد مشبوه"

وجاء في بيان صادر عن المشتركة الواقعة خارج العاصمة، أنه تم إخلاء مبنى في بعد أن "فتح أحد الأفراد طردًا مشبوهًا"، وفقًا لشبكة " ".وقالت إن عدة أشخاص نقلوا إلى المركز الطبي غروف في القاعدة.وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن بيان من القاعدة: "كإجراء احترازي، تم إخلاء المبنى والمبنى المتصل به، وتم تشكيل طوق حول المنطقة".أُرسلت فرق الاستجابة الأولية من قاعدة أندروز المشتركة إلى موقع الحادث، وتبين عدم وجود أي تهديدات وشيكة، وأُحيل موقع الحادث إلى الخاصة. ولا يزال التحقيق جاريًا.وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدرين مطلعين على التحقيق إن العبوة كانت تحتوي على مسحوق أبيض . (TRT)