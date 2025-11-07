السودان يوسع نطاق التعبئة التطوعية ضد "قوات الدعم السريع"

أعلنت الحكومة السودانية عن توسيع برنامجها لتعبئة المتطوعين لمواجهة شبه العسكرية، حيث أفاد مسؤولون بإقبال كبير على التطوع، مما يلغي الحاجة إلى التجنيد الإجباري.

Advertisement

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يسعى فيه الجيش السوداني إلى استعادة زخمه بعد الخسائر الفادحة التي مُني بها على يد قوات الدعم السريع، بما في ذلك الاستيلاء على في شمال دارفور في تشرين الأول.



وأكد بشير مكي البهي، للتعبئة والمقاومة الشعبية، استمرار برامج التدريب في المعسكرات التي أُعيد فتحها، لتأهيل المتطوعين للالتحاق بجبهات القتال. وأكد أنه "لا توجد حاجة أو نية لإطلاق حملات تجنيد إجباري، في ظل الإقبال الكبير من الشباب على المعسكرات لدعم القوات المسلحة". ووصف المسؤول الشعبية بأنها رد وطني ضروري على التهديدات الخارجية التي تستهدف وحدة وسيادته.



يتضمن برنامج التعبئة عنصرين: متطوعون مسلحون يدعمون العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال، ومتطوعون مدنيون يركزون على وتقديم الخدمات في المناطق المحررة. ويهدف هذا النهج الشامل إلى استعادة الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع، وتحقيق الاستقرار في المناطق التي عادت إلى سلطة الحكومة.