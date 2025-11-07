26
عربي-دولي
السودان يوسع نطاق التعبئة التطوعية ضد "قوات الدعم السريع"
Lebanon 24
07-11-2025
|
01:05
A-
A+
أعلنت الحكومة السودانية عن توسيع برنامجها لتعبئة المتطوعين لمواجهة
قوات الدعم السريع
شبه العسكرية، حيث أفاد مسؤولون بإقبال كبير على التطوع، مما يلغي الحاجة إلى التجنيد الإجباري.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يسعى فيه الجيش السوداني إلى استعادة زخمه بعد الخسائر الفادحة التي مُني بها على يد قوات الدعم السريع، بما في ذلك الاستيلاء على
الفاشر
في شمال دارفور في تشرين الأول.
وأكد بشير مكي البهي،
رئيس اللجنة العليا
للتعبئة والمقاومة الشعبية، استمرار برامج التدريب في المعسكرات التي أُعيد فتحها، لتأهيل المتطوعين للالتحاق بجبهات القتال. وأكد أنه "لا توجد حاجة أو نية لإطلاق حملات تجنيد إجباري، في ظل الإقبال الكبير من الشباب على المعسكرات لدعم القوات المسلحة". ووصف المسؤول
المقاومة
الشعبية بأنها رد وطني ضروري على التهديدات الخارجية التي تستهدف وحدة
السودان
وسيادته.
يتضمن برنامج التعبئة عنصرين: متطوعون مسلحون يدعمون العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال، ومتطوعون مدنيون يركزون على
إعادة الإعمار
وتقديم الخدمات في المناطق المحررة. ويهدف هذا النهج الشامل إلى استعادة الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع، وتحقيق الاستقرار في المناطق التي عادت إلى سلطة الحكومة.
العليا
