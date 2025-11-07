Advertisement

عربي-دولي

فاجعة في مصر.. شاحن هاتف يقضي على عائلة حرقا

Lebanon 24
07-11-2025 | 02:57
A-
A+
\
Doc-P-1439148-638981063232060201.png
Doc-P-1439148-638981063232060201.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقيت أسرة مكوّنة من أم وشقيقتها و4 أبناء، بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصرعهم اختناقًا داخل منزلهم بمحافظة القليوبية إثر حريق اندلع ليلًا بينما كانوا نائمين. وأظهرت التحريات أن الحريق بدأ في الطابق العلوي، وتبيّن من المعاينة المبدئية أنه نجم عن ماس كهربائي في شاحن هاتف موصول بالكهرباء داخل غرفة المعيشة، ما أدى إلى اشتعال النيران التي التهمت محتويات الشقة بالكامل.
Advertisement

تحركت سيارات الإطفاء والإسعاف فورًا إلى موقع البلاغ وسط هلع الجيران الذين حاولوا المساعدة، لكن سرعة انتشار النيران حالت دون إنقاذ الأسرة. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد مجهود شاق، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، حيث أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة الاختناق بالغازات السامة الناتجة عن احتراق الأثاث.

وبحسب وزارة الداخلية المصرية، شهدت البلاد خلال عام 2024 أكثر من 15 ألف حادث حريق في المناطق السكنية، كان أغلبها بسبب أعطال كهربائية أو أجهزة شحن الهواتف المحمولة. (العين)
مواضيع ذات صلة
إصابة 6 أشخاص بحروق وحالات اختناق... هذا ما حصل داخل شقة بسبب شاحن هاتف!
lebanon 24
07/11/2025 12:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة.. شاحن هاتف يتسبب بحريق يقتل أسرة كاملة!
lebanon 24
07/11/2025 12:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!
lebanon 24
07/11/2025 12:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة في بلد عربي.. النيران التهمت قاربا للاجئين
lebanon 24
07/11/2025 12:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مستشفى ناصر العام

وزارة الداخلية

مستشفى ناصر

الطب الشرعي

أجهزة شحن

القليوبية

المصرية

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:49 | 2025-11-07
04:30 | 2025-11-07
04:19 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
03:57 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24