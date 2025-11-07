26
عربي-دولي
فاجعة في مصر.. شاحن هاتف يقضي على عائلة حرقا
Lebanon 24
07-11-2025
|
02:57
A-
A+
لقيت أسرة مكوّنة من أم وشقيقتها و4 أبناء، بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصرعهم اختناقًا داخل منزلهم بمحافظة
القليوبية
إثر حريق اندلع ليلًا بينما كانوا نائمين. وأظهرت التحريات أن الحريق بدأ في الطابق العلوي، وتبيّن من المعاينة المبدئية أنه نجم عن ماس كهربائي في شاحن هاتف موصول بالكهرباء داخل غرفة المعيشة، ما أدى إلى اشتعال النيران التي التهمت محتويات الشقة بالكامل.
تحركت سيارات الإطفاء والإسعاف فورًا إلى موقع البلاغ وسط هلع الجيران الذين حاولوا المساعدة، لكن سرعة انتشار النيران حالت دون إنقاذ الأسرة. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد مجهود شاق، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة
مستشفى ناصر العام
، حيث أكد تقرير
الطب الشرعي
أن الوفاة حدثت نتيجة الاختناق بالغازات السامة الناتجة عن احتراق الأثاث.
وبحسب
وزارة الداخلية
المصرية
، شهدت البلاد خلال عام 2024 أكثر من 15 ألف حادث حريق في المناطق السكنية، كان أغلبها بسبب أعطال كهربائية أو
أجهزة شحن
الهواتف المحمولة. (العين)
