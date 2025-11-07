هذا ما أبلغته حماس لويتكوف بشأن تسليم سلاحها

Advertisement

أعلن مبعوث إلى ستيف ويتكوف أن مسؤولين من أبلغوه والمساعد السابق للرئيس الأميركي ، ، خلال الاجتماع الذي جرى قبل ساعات من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 9 تشرين الأول الماضي، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها.وأشار إلى أن بلاده تضغط على للسماح بخروج مقاتلي الحركة المحاصرين في جنوب .وقال ويتكوف، متحدثًا في مؤتمر منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، مساء أمس الخميس:" لطالما أشارت حماس إلى أنها ستسلم سلاحها.. قالوه لنا مباشرة خلال ذلك الاجتماع الشهير الذي حضره معهم".كما أعرب عن أمله بأن تلتزم حماس بكلامها، قائلاً :" إذا فعلت ذلك فستدرك أن خطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة حقًا — أفضل بكثير مما تم طرحه من قبل"، مشيرًا إلى أن الخطة ستتضمن "برنامجًا ضخمًا لتوفير الوظائف".وأوضح ويتكوف أن "في طور إنشاء برنامج لنزع السلاح والعفو".وأشار إلى أن "حماس أوضحت أنها ستسلم سلاحها إلى قوة أمنية دولية "، مضيفًا أنه يأمل في تشكيل هذه القوة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.