عربي-دولي

هذا ما أبلغته حماس لويتكوف بشأن تسليم سلاحها

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:19
Doc-P-1439198-638981115743664960.webp
Doc-P-1439198-638981115743664960.webp photos 0
أعلن مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن مسؤولين من حماس أبلغوه والمساعد السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، خلال الاجتماع الذي جرى قبل ساعات من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 9 تشرين الأول الماضي، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها. 
وأشار إلى أن بلاده تضغط على إسرائيل للسماح بخروج مقاتلي الحركة المحاصرين في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال ويتكوف، متحدثًا في مؤتمر منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، مساء أمس الخميس:" لطالما أشارت حماس إلى أنها ستسلم سلاحها.. قالوه لنا مباشرة خلال ذلك الاجتماع الشهير الذي حضره جاريد معهم".

كما أعرب عن أمله بأن تلتزم حماس بكلامها، قائلاً :" إذا فعلت ذلك فستدرك أن خطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة حقًا — أفضل بكثير مما تم طرحه من قبل"، مشيرًا إلى أن الخطة ستتضمن "برنامجًا ضخمًا لتوفير الوظائف".

وأوضح ويتكوف أن الولايات المتحدة "في طور إنشاء برنامج لنزع السلاح والعفو".

وأشار إلى أن "حماس أوضحت أنها ستسلم سلاحها إلى قوة أمنية دولية "، مضيفًا أنه يأمل في تشكيل هذه القوة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.


