عربي-دولي

برلين: روسيا مستعدة لهجوم محدود والناتو أمام تحدي الردع

Lebanon 24
07-11-2025 | 05:25
حذّر مسؤول عسكري ألماني من أن روسيا لديها القدرة على شن هجوم محدود ضد أراضي دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي وقت، لكن قرار التحرك سيعتمد على موقف الحلفاء الغربيين.
وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك في مقابلة مع رويترز: "إذا نظرنا إلى قدرات روسيا الحالية وقوتها القتالية، يمكن لروسيا أن تشن هجوماً محدود النطاق ضد أراضي حلف شمال الأطلسي بداية من غدٍ".

وأوضح: "صغير وسريع ومحدود إقليمياً، وليس كبيراً، فروسيا عالقة للغاية في أوكرانيا للإقدام على ذلك".

وكرر سولفرانك، الذي يرأس قيادة العمليات المشتركة في ألمانيا، ويشرف على التخطيط الدفاعي، تحذيرات حلف شمال الأطلسي من أن روسيا قد تشن هجوماً ًواسع النطاق على الحلف الذي يضم 32 عضواً في عام 2029 إذا استمرت جهودها في التسلح. (ارم نيوز)
