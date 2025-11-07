برلين: روسيا مستعدة لهجوم محدود والناتو أمام تحدي الردع

Advertisement

حذّر مسؤول عسكري ألماني من أن لديها القدرة على شن هجوم محدود ضد أراضي دول " " في أي وقت، لكن قرار التحرك سيعتمد على موقف الحلفاء الغربيين.وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك في مقابلة مع : "إذا نظرنا إلى قدرات روسيا الحالية وقوتها القتالية، يمكن لروسيا أن تشن هجوماً محدود النطاق ضد أراضي حلف بداية من غدٍ".وأوضح: "صغير وسريع ومحدود إقليمياً، وليس كبيراً، فروسيا عالقة للغاية في للإقدام على ذلك".وكرر سولفرانك، الذي يرأس في ، ويشرف على التخطيط الدفاعي، تحذيرات حلف شمال من أن روسيا قد تشن هجوماً ًواسع النطاق على الحلف الذي يضم 32 عضواً في عام 2029 إذا استمرت جهودها في التسلح. (ارم نيوز)