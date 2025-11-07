Advertisement

وزير خارجية روسيا غائب منذ فترة... هل هو على خلاف مع بوتين؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 05:42
Doc-P-1439230-638981164066071345.jpg
Doc-P-1439230-638981164066071345.jpg photos 0
أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ "قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ضرورية، ومن المهم انعقادها في مرحلة ما، على ان تسبقها تحضيرات مكثفة".
وفي سياق منفصل، نفى بيسكوف الشائعات التي تناولت مؤخراً وزير الخارجية الروسيّة سيرغي لافروف، والتكهنات حول سبب اختفائه عن الأنظار، ووجود خلافات في وجهات النظر بينه وبين بوتين، وأكد أنّ تلك التكهنات "لا تمت للواقع بصلة"، وأوضح أنّ "لافروف يواصل أداء مهامه كوزير للخارجية". (العربية)
 
 
 
