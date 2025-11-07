وزير خارجية روسيا غائب منذ فترة... هل هو على خلاف مع بوتين؟

Advertisement

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ "قمة الرئيسين ودونالد ضرورية، ومن المهم انعقادها في مرحلة ما، على ان تسبقها تحضيرات مكثفة".وفي سياق منفصل، نفى بيسكوف الشائعات التي تناولت مؤخراً الروسيّة لافروف، والتكهنات حول سبب اختفائه عن الأنظار، ووجود خلافات في وجهات النظر بينه وبين ، وأكد أنّ تلك التكهنات "لا تمت للواقع بصلة"، وأوضح أنّ "لافروف يواصل أداء مهامه كوزير للخارجية". (العربية)