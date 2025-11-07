بعد إستقالتها من منصبها... العثور على هاتف المدعية العسكرية الإسرائيلية

عثر عدد من الإسرائيليين على هاتف نقال عند الشاطىء في ، عليه صورة المدعية العسكرية المستقيلة .

وتبيّن أنّ الهاتف يعود بالفعل ليروشالمي، في حين، وضعت الشرطة الإٍسرائيلية يدها على الهاتف الذي يُعتقد أنه قد يحتوي على معلومات تتعلق بقضية تسريب فيديو تعذيب أسرى فلسطينيين. (العربية)