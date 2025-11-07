Advertisement

عربي-دولي

بعد إستقالتها من منصبها... العثور على هاتف المدعية العسكرية الإسرائيلية

Lebanon 24
07-11-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1439288-638981260454813672.jpg
Doc-P-1439288-638981260454813672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثر عدد من الإسرائيليين على هاتف نقال عند الشاطىء في تل أبيب، عليه صورة المدعية العسكرية الإسرائيلية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي.
Advertisement
 
 
وتبيّن أنّ الهاتف يعود بالفعل ليروشالمي، في حين، وضعت الشرطة الإٍسرائيلية يدها على الهاتف الذي يُعتقد أنه قد يحتوي على معلومات تتعلق بقضية تسريب فيديو تعذيب أسرى فلسطينيين. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية: العثور على المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة بعد اختفائها منذ صباح اليوم
lebanon 24
07/11/2025 20:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المدعية العسكرية الإسرائيلية تقدم استقالتها لرئيس أركان الجيش
lebanon 24
07/11/2025 20:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: العثور على سيارة المدعية العامة العسكرية "يفعات يروشالمي" قرب شاطئ تل أبيب
lebanon 24
07/11/2025 20:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل يقيل المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو لتعذيب معتقل فلسطيني
lebanon 24
07/11/2025 20:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24

يفعات تومر يروشالمي

تومر يروشالمي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

تل أبيب

فلسطين

تومر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2025-11-07
13:00 | 2025-11-07
12:44 | 2025-11-07
12:00 | 2025-11-07
11:52 | 2025-11-07
11:14 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24