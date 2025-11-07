Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تتّهم إيران بمُحاولة إغتيال سفيرة... من يقف وراء العمليّة؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:12
كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الحرس الثوري الإيراني حاول اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك إينات كرانز نيجر قبل بضعة أشهر في عملية أحبطتها أجهزة الأمن المحلية.
وأضافت أن حسن إيزادي، وهو عميل في وحدة فيلق القدس، يقف وراء محاولة الاغتيال.
 
وتابعت أن إيزادي هو جزء من البنية التحتية التي تديرها إيران في أميركا اللاتينية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية. 
 
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الأميركيين يعتقدون أن جزءًا كبيرًا من هذا النشاط يُدار من السفارة الإيرانية في فنزويلا. 
