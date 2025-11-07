إسرائيل تتّهم إيران بمُحاولة إغتيال سفيرة... من يقف وراء العمليّة؟

كشفت القناة 12 أن حاول اغتيال السفيرة الإسرائيلية في إينات كرانز نيجر قبل بضعة أشهر في عملية أحبطتها أجهزة الأمن المحلية.

وأضافت أن حسن إيزادي، وهو عميل في وحدة ، يقف وراء محاولة الاغتيال.

وتابعت أن إيزادي هو جزء من البنية التحتية التي تديرها في أميركا اللاتينية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن يعتقدون أن جزءًا كبيرًا من هذا النشاط يُدار من السفارة في فنزويلا.