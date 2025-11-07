من الأمم المتحدة.. تحذير عاجل من جولات قتال جديدة في السودان!

Advertisement

وقال تورك في بيان: "لا توجد أي مؤشرات على احتواء التصعيد، بل تشير التطورات الميدانية بوضوح إلى استعدادات لتكثيف الأعمال العسكرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على السكان الذين أنهكتهم المعاناة". (سكاي نيوز)