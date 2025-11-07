Advertisement

عربي-دولي

من الأمم المتحدة.. تحذير عاجل من جولات قتال جديدة في السودان!

Lebanon 24
07-11-2025 | 11:08
حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك،اليوم الجمعة، من مؤشرات واضحة تُنذر بجولات قتال جديدة في السودان، خصوصًا في إقليم كردفان، الواقع في موقع استراتيجي بين العاصمة الخرطوم الخاضعة لسيطرة الجيش، وإقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.
وقال تورك في بيان: "لا توجد أي مؤشرات على احتواء التصعيد، بل تشير التطورات الميدانية بوضوح إلى استعدادات لتكثيف الأعمال العسكرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على السكان الذين أنهكتهم المعاناة". (سكاي نيوز) 
