إسرائيل تتسلم رفات رهينة من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر

أعلن مكتب ، الجمعة، استلام رفات رهينة إسرائيلية كانت محتجزة في .وكان الجيش وجهاز "الشاباك" قد أوضحا في بيان مشترك أن تتجه نحو نقطة محددة في جنوب القطاع لتسليم النعش الذي يحمل رفات الرهينة.وأشار البيان إلى أن "نعش رهينة متوفى عبر، برفقة جنود من الجيش الإسرائيلي، الحدود إلى دولة قبل قليل، وهو في طريقه إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث ستُجرى إجراءات التعرف على هويته".وأضاف البيان: "ويُطلب من حركة الالتزام بالاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة جميع جثامين الرهائن المتوفين".وقبل عملية التسليم الجمعة، كانت حماس قد أعادت جثث 22 رهينة منذ بدء وقف إطلاق النار الحالي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.وإذا تم التأكد من أن الرفات التي تم تسليمها تعود لرهينة إضافية، فسيترك هذا جثامين خمسة آخرين لا يزالون في غزة، بحسب الوكالة.