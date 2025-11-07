Advertisement

عربي-دولي

بعد مذكرة التوقيف التركية الصادرة بحق نتنياهو.. إسرائيل تصف اردوغان بـ "الطاغية"

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:09
وصفت إسرائيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية، وذلك ردا على مذكرة التوقيف التركية الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة "إكس" قائلا: "ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، في وقت سابق، 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إبادة وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان، أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" جراء الحرب في غزة.

وأضاف أن مذكرات التوقيف صدرت أيضا بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب النيابة العامة في إسطنبول فإن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: "أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة - بشكل غير مباشر أو مباشر".


