بعد مذكرة التوقيف التركية الصادرة بحق نتنياهو.. إسرائيل تصف اردوغان بـ "الطاغية"

Advertisement

وصفت الرئيس بالطاغية، وذلك ردا على مذكرة التوقيف الصادرة ضد بنيامين .وكتب جدعون ساعر، عبر منصة "إكس" قائلا: "ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية الرئيس رجب طيب أردوغان".وأصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، في وقت سابق، 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إبادة وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وجاء في بيان، أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" جراء الحرب في غزة.وأضاف أن مذكرات التوقيف صدرت أيضا بحق الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.وبحسب في إسطنبول فإن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.وتعليقا على ذلك، قال "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: "أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون حاضرة في - بشكل غير مباشر أو مباشر".