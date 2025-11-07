Advertisement

عربي-دولي

التيار الكهربائي انقطع في مناطق عدة.. كييف تعلن تعرض بنيتها التحتية للطاقة لهجوم روسي "كبير"

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1439477-638981792775854787.jpg
Doc-P-1439477-638981792775854787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك اليوم السبت، أن موسكو شنت هجوما واسع النطاق ليلا استهدف مجددا البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة.
Advertisement

وكتبت سفيتلانا غرينتشوك على فيسبوك: "يشن العدو مجددا هجوما كبيرا على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ولهذا السبب تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارىء في عدد من المناطق".

وأضافت وزيرة الطاقة الأوكرانية، أن التيار سيعود بعد "استقرار الوضع في نظام الطاقة".

من جانبه  أفاد أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، في منشور على تطبيق تليغرام عن هجوم بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة في المنطقة في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وذكر كيبر أن "أضرارا لحقت بمنشأة للبنية التحتية للطاقة"، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، الأربعاء، إن بلاده تحتاج إلى مزيد من المساعدات الدولية العاجلة لحماية إمداداتها من الطاقة من الهجمات الروسية.


مواضيع ذات صلة
انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من أوكرانيا بسبب هجوم روسي
lebanon 24
08/11/2025 08:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا خلال الليل
lebanon 24
08/11/2025 08:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنترفاكس": وزارة الدفاع الروسية تعلن شن القوات الروسية هجومًا واسعًا على مرافق عسكرية وصناعية ومنشآت البنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا
lebanon 24
08/11/2025 08:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تستهدف منشآت النقل والوقود والبنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية
lebanon 24
08/11/2025 08:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

تليغرام

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:04 | 2025-11-08
01:01 | 2025-11-08
00:39 | 2025-11-08
00:15 | 2025-11-08
00:11 | 2025-11-08
00:01 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24