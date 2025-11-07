التيار الكهربائي انقطع في مناطق عدة.. كييف تعلن تعرض بنيتها التحتية للطاقة لهجوم روسي "كبير"

Advertisement

أكدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك اليوم السبت، أن شنت هجوما واسع النطاق ليلا استهدف مجددا البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد ما تسبب بانقطاع الكهربائي في مناطق عدة.وكتبت سفيتلانا غرينتشوك على : "يشن العدو مجددا هجوما كبيرا على البنى التحتية للطاقة في ، ولهذا السبب تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارىء في عدد من المناطق".وأضافت وزيرة الطاقة الأوكرانية، أن التيار سيعود بعد "استقرار الوضع في نظام الطاقة".من جانبه أفاد أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، في منشور على تطبيق عن هجوم بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة في المنطقة في وقت متأخر من مساء الجمعة.وذكر كيبر أن "أضرارا لحقت بمنشأة للبنية التحتية للطاقة"، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى.وكان الرئيس الأوكراني قد قال، الأربعاء، إن بلاده تحتاج إلى مزيد من المساعدات الدولية العاجلة لحماية إمداداتها من الطاقة من الهجمات الروسية.