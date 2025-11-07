المساعدات في غزة لا تزال غير كافية.. وواشنطن تلعب دور تل أبيب

24
عربي-دولي
Lebanon 24
حلت
الولايات المتحدة
محل
إسرائيل
في تولي مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية إلى
قطاع غزة
، وفقا لتقرير صحيفة "
واشنطن بوست
" الأميركية.
وحسب أشخاص مطلعين على الملف، تحيل هذه الخطوة إسرائيل إلى "دور ثانوي" في تحديد نوع وكيفية المساعدات التي يمكن إدخالها إلى القطاع.
ونقل مصدر عن مسؤولين مطلعين على عملية الانتقال، قولهم إن
مركز التنسيق
المدني العسكري، الذي أنشأته الولايات المتحدة
في إسرائيل
، يتولى مسؤولية استقبال المساعدات، قبيل إدخالها إلى مئات الآلاف من
سكان غزة
.
وأضاف التقرير أن
القيادة المركزية
الأميركية (سنتكوم) كثفت أيضا مراقبة توزيع المساعدات ووقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت "
واشنطن
بوست" تأكيد مسؤول أميركي بأن إسرائيل "لا تزال جزءا من الحوار" بشأن توزيع المساعدات، لكن "القرارات ستتخذ من جانب الهيئة الأوسع".
وكشفت مصادر أن عمل مركز التنسيق المدني العسكري في الأسابيع الأولى كان "فوضويا وغير حاسم".
ورغم اتفاق وقف الحرب، لا تزال المساعدات التي تدخل قطاع غزة غير كافية وفق تقديرات دولية، بينما يعاني مئات الآلاف من السكان بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
ويأتي الإعلان عن تولي الولايات المتحدة مسؤولية إدخال المساعدات إلى غزة، بعد أسبوع تقريبا من نشر القيادة المركزية الأميركية مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لما وصفته بأنه "عناصر يشتبه في انتمائهم لحماس ينهبون شاحنة مساعدات، كانت تسير ضمن قافلة إنسانية لتوصيل مساعدات ضرورية من شركاء دوليين إلى سكان غزة في شمال
خان يونس
".
ونفت
حماس
الاتهامات الأميركية قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة"، وإن هدفها "تبرير التخفيض المحدود بالفعل للمساعدات الإنسانية".
