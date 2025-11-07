المساعدات في غزة لا تزال غير كافية.. وواشنطن تلعب دور تل أبيب

حلت محل في تولي مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية إلى ، وفقا لتقرير صحيفة " " الأميركية.

وحسب أشخاص مطلعين على الملف، تحيل هذه الخطوة إسرائيل إلى "دور ثانوي" في تحديد نوع وكيفية المساعدات التي يمكن إدخالها إلى القطاع.



ونقل مصدر عن مسؤولين مطلعين على عملية الانتقال، قولهم إن المدني العسكري، الذي أنشأته الولايات المتحدة ، يتولى مسؤولية استقبال المساعدات، قبيل إدخالها إلى مئات الآلاف من .



وأضاف التقرير أن الأميركية (سنتكوم) كثفت أيضا مراقبة توزيع المساعدات ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت " بوست" تأكيد مسؤول أميركي بأن إسرائيل "لا تزال جزءا من الحوار" بشأن توزيع المساعدات، لكن "القرارات ستتخذ من جانب الهيئة الأوسع".وكشفت مصادر أن عمل مركز التنسيق المدني العسكري في الأسابيع الأولى كان "فوضويا وغير حاسم".ورغم اتفاق وقف الحرب، لا تزال المساعدات التي تدخل قطاع غزة غير كافية وفق تقديرات دولية، بينما يعاني مئات الآلاف من السكان بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق.ويأتي الإعلان عن تولي الولايات المتحدة مسؤولية إدخال المساعدات إلى غزة، بعد أسبوع تقريبا من نشر القيادة المركزية الأميركية مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لما وصفته بأنه "عناصر يشتبه في انتمائهم لحماس ينهبون شاحنة مساعدات، كانت تسير ضمن قافلة إنسانية لتوصيل مساعدات ضرورية من شركاء دوليين إلى سكان غزة في شمال ".ونفت الاتهامات الأميركية قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة"، وإن هدفها "تبرير التخفيض المحدود بالفعل للمساعدات الإنسانية".