Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: الخيارات لا تزال مطروحة بشأن حصولنا على صواريخ توماهوك

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1439492-638981816275606919.webp
Doc-P-1439492-638981816275606919.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن نظيره الأميركي دونالد ترامب لم يرفض إرسال صواريخ توماهوك لأوكرانيا.
Advertisement
وأضاف للصحافيين الجمعة، قائلاً: ترامب "لم يقل لا" بشأن إرسال توماهوك لأوكرانيا.

كما تابع أن الخيارات لا تزال مطروحة بشأن حصول أوكرانيا على تلك الصواريخ.

كذلك لفت زيلينسكي إلى أن الشركات المصنعة سترسل توماهوك لأوكرانيا في اللحظة التي يوافق فيها ترامب، وفقاً لصحيفة "كييف".

أتى ذلك بعدما أعلنت السفيرة الأوكرانية أولها ستيفانيشينا، أن بلادها منخرطة في محادثات إيجابية بشأن شراء صواريخ توماهوك وأسلحة أخرى بعيدة المدى.
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ "توماهوك" لا تتطلب تدريبا مكثفا
lebanon 24
08/11/2025 08:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ زيلينسكي ألا ينتظر صواريخ "توماهوك" قريبا
lebanon 24
08/11/2025 08:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: صواريخ "توماهوك" دفعت موسكو للحوار
lebanon 24
08/11/2025 08:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن زيلنسكي: ما زلنا نأمل أن توافق واشنطن على تسليمنا صواريخ توماهوك
lebanon 24
08/11/2025 08:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الأوكرانية

زيلينسكي

أوكرانيا

دونالد

ترامب

شينا

كييف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:04 | 2025-11-08
01:01 | 2025-11-08
00:39 | 2025-11-08
00:15 | 2025-11-08
00:11 | 2025-11-08
00:01 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24