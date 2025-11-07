زيلينسكي: الخيارات لا تزال مطروحة بشأن حصولنا على صواريخ توماهوك

أوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير ، أن نظيره الأميركي لم يرفض إرسال صواريخ توماهوك لأوكرانيا.

وأضاف للصحافيين الجمعة، قائلاً: "لم يقل لا" بشأن إرسال توماهوك لأوكرانيا.



كما تابع أن الخيارات لا تزال مطروحة بشأن حصول على تلك الصواريخ.



كذلك لفت زيلينسكي إلى أن الشركات المصنعة سترسل توماهوك لأوكرانيا في اللحظة التي يوافق فيها ترامب، وفقاً لصحيفة " ".



أتى ذلك بعدما أعلنت السفيرة أولها ستيفانيشينا، أن بلادها منخرطة في محادثات إيجابية بشأن شراء صواريخ توماهوك وأسلحة أخرى بعيدة المدى.