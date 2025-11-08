Advertisement

عربي-دولي

بعد عرض رئيس الوزراء المجري.. كيف ردت المتحدثة باسم البيت الابيض؟

Lebanon 24
08-11-2025 | 00:01
بعدما أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عارضاً عليها العمل معه، ردت ليفيت شاكرة "لطفه".
إلا أن المتحدثة الشابة أكدت في تغريدة على حسابها في منصة إكس السبت أنها باقية في البيت الأبيض، إلى جانب ترامب.

ليرد بدوره أوربان عبر إكس معبراً عن أسفه. إذ كتب قائلاً: "يؤسفني سماع ذلك، لكنني أتفهم الأمر.. استمر في العمل الممتاز!".
