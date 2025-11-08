هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي



Advertisement

فخلال ترحيبه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لدى وصوله أمس الجمعة إلى ، سأل أحد الصحفيين ترامب "إن كان من الممكن أن يلتقي في بودابست في وقت ما؟". ليرد قائلاً "هناك دائماً فرصة وأمل". مع تراجع الآمال مؤخراً باحتمال لقاء الرئيس الأميركي بنظيره الروسي ، إثر ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين على خلفية الحرب في ، لم يستبعد حصول اللقاء.فخلال ترحيبه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لدى وصوله أمس الجمعة إلى ، سأل أحد الصحفيين ترامب "إن كان من الممكن أن يلتقي في بودابست في وقت ما؟". ليرد قائلاً "هناك دائماً فرصة وأمل".

وأضاف ترامب لاحقاً أيضاً أنه "لا يزال يفضل بودابست كمكان لاجتماع محتمل مع "، وذلك رغم نفي والكرملين وجود محادثات للقاء وشيك.



كما قال للصحفيين خلال اجتماعه مع أوربان، الذي تربطه ببوتين علاقات ودية :" إذا كنا سنلتقي، أود أن يكون ذلك في بودابست". إلا أنه لم يذكر ترامب سببًا لاختيار العاصمة المجرية.



يمكن للمعجزات أن تحدث"

إلى ذلك، سأل ترامب ضيفه المجري إن كان يعتقد أن أوكرانيا تستطيع أن تربح هذه الحرب، ليرد أوربان قائلاً:" يمكن للمعجزات أن تحدث"!



كذلك حمل الرئيس الأميركي مجدداً مسؤولية اشتعال الحرب بين كييف وموسكو إلى سلفه . وقال:" بايدن دفع نحو اندلاع تلك الحرب.. لكن انظروا ماذا حدث لأوكرانيا، إنها دولة أصغر بكثير من ، وقد سقط فيها الكثير من القتلى.. كما لم تستفد كثيرًا من هذا الصراع أيضًا."