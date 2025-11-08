Advertisement

عربي-دولي

هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي

Lebanon 24
08-11-2025
مع تراجع الآمال مؤخراً باحتمال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، إثر ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا، لم يستبعد ترامب حصول اللقاء.
فخلال ترحيبه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لدى وصوله أمس الجمعة إلى البيت الأبيض، سأل أحد الصحفيين ترامب "إن كان من الممكن أن يلتقي بوتين في بودابست في وقت ما؟". ليرد قائلاً "هناك دائماً فرصة وأمل".
وأضاف ترامب لاحقاً أيضاً أنه "لا يزال يفضل بودابست كمكان لاجتماع محتمل مع الرئيس الروسي"، وذلك رغم نفي واشنطن والكرملين وجود محادثات للقاء وشيك.

كما قال للصحفيين خلال اجتماعه مع أوربان، الذي تربطه ببوتين علاقات ودية :" إذا كنا سنلتقي، أود أن يكون ذلك في بودابست". إلا أنه لم يذكر ترامب سببًا لاختيار العاصمة المجرية.

يمكن للمعجزات أن تحدث"
إلى ذلك، سأل ترامب ضيفه المجري إن كان يعتقد أن أوكرانيا تستطيع أن تربح هذه الحرب، ليرد أوربان قائلاً:" يمكن للمعجزات أن تحدث"!

كذلك حمل الرئيس الأميركي مجدداً مسؤولية اشتعال الحرب بين كييف وموسكو إلى سلفه جو بايدن. وقال:" بايدن دفع نحو اندلاع تلك الحرب.. لكن انظروا ماذا حدث لأوكرانيا، إنها دولة أصغر بكثير من روسيا، وقد سقط فيها الكثير من القتلى.. كما لم تستفد موسكو كثيرًا من هذا الصراع أيضًا."
 
