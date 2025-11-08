Advertisement

من تركيا.. أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان

Lebanon 24
08-11-2025 | 00:15
أعلنت حكومة طالبان التي تقود أفغانستان، السبت، فشل آخر جولة من محادثات السلام مع باكستان في تركيا، وحملت مسؤولية الإخفاق لنهج إسلام آباد "غير المسؤول وغير المتعاون".
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "خلال المناقشات حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل مسؤولية أمن أفغانستان أو أمنه".
 
