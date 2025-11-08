رسالة من إيران لمجلس الأمن: واشنطن مسؤولة عن قصفنا

Advertisement

بعثت طهران رسالة إلى الدولي، تدين اعتراف الرئيس الأميركي بدور بلاده في الهجمات على التي بدأت حرب الـ12 يوما بين البلدين في حزيران الماضي.وفي الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء "إسنا" ، صرح سفير ومندوب طهران الدائم لدى أمير إيرواني، أن " والكيان الصهيوني (إسرائيل) مسؤولان بشكل كامل ومشترك عن عدوانهما وتداعياته على إيران".وأشار إيرواني إلى "التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة، الذي اعترف صراحة وعلنا بقيادة ومسؤولية الولايات المتحدة عن الأعمال العدوانية التي استمرت 12 يوما، وحرب الكيان الصهيوني الإجرامية ضد إيران، في الفترة من 13 إلى 24 حزيران 2025".وأشارت الرسالة الإيرانية إلى تصريح للصحفيين، الخميس، الذي قال فيه إن "الهجوم الأول نفذته . كان هجوما قويا جدا جدا وتوليت قيادته شخصيا".وأضاف ترامب: "عندما شنت إسرائيل الهجوم الأول ضد إيران، كان ذلك يوما عظيما للإسرائيليين، لأن الهجوم ألحق خسائر تفوق مجموع كل الهجمات الأخرى".وجاء في رسالة طهران أن "هذه التصريحات دليل واضح لا يمكن إنكاره على المشاركة المباشرة والقيادة والمسؤولية الأميركية في تخطيط وتوجيه وتسهيل العدوان العسكري غير القانوني للكيان الصهيوني".واعتبر إيرواني أن "هذا العدوان الإجرامي، الذي يعتبر انتهاكا صارخا وجسيما للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الآمرة التي تحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الدول المستقلة، والقانون الدولي الإنساني، أدى إلى وقوع خسائر عديدة في صفوف المدنيين، وتدمير البنى التحتية المدنية، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت النووية السلمية والخاضعة للضمانات الإيرانية".وقال الدبلوماسي إن "اعتراف ترامب الصريح بشأن دور القيادة والمشاركة المباشرة لبلاده في العدوان العسكري للكيان الصهيوني ضد إيران منذ اليوم الأول، يكشف بوضوح ومن دون أي غموض بطلان التصريحات السابقة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 13 حزيران 2025، التي ادعى فيها بخداع: ليس لدينا أي تدخل في الهجمات ضد إيران، وأولويتنا الرئيسية هي الحفاظ على أمن القوات الأميركية في المنطقة".وأشار إلى أن "هذا الأمر يؤكد مجددا الحق الذاتي والسيادي لإيران في متابعة جميع السبل القانونية الدولية المتاحة لضمان المساءلة الكاملة للولايات المتحدة ومسؤوليها، والمطالبة بجبر كامل للخسائر، بما في ذلك دفع التعويضات وفقا للقانون الدولي، عن الضحايا والمصابين وجميع الخسائر والأضرار التي لحقت بإيران وشعبها".