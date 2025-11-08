Advertisement

عربي-دولي

التعرف على هوية الجثة التي سلمت أمس الجمعة.. هذا ما أعلنه مكتب نتنياهو

Lebanon 24
08-11-2025 | 01:56
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعرف على هوية الجثة التي سلمت أمس الجمعة. 
وأشار مكتب نتنياهو في بيان اليوم السبت أن الرفات تعود إلى المختطف الإسرائيلي ليؤور رودايف. 

وكانت حركة الجهاد الفلسطينية أعلنت مساء الجمعة تسليم رفات رهينة إلى الصليب الأحمر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

كما أشارت الحركة إلى أن الرفات عُثر عليهل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بدوره أفاد مكتب نتنياهو لاحقاً إلى بأن نعشا يضم رفات أحد الرهائن سُلم إلى القوات الإسرائيلية في غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسيُنقل إلى داخل إسرائيل للتعرف إلى الهوية.

يشار إلى أن حماس كانت سلمت جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء الذين ظلوا محتجزين في غزة منذ الهجوم الذي قادته في السابع من تشرين الأول 2023، مقابل إطلاق سراح نحو ما يقرب من ألفي أسير فلسطيني لدى إسرائيل، تنفيذاً لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من تشرين الأول الماضي.
 
