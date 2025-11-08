التعرف على هوية الجثة التي سلمت أمس الجمعة.. هذا ما أعلنه مكتب نتنياهو

Advertisement

أكد مكتب التعرف على هوية الجثة التي سلمت أمس الجمعة.وأشار مكتب في بيان اليوم السبت أن الرفات تعود إلى المختطف ليؤور رودايف.وكانت حركة الجهاد أعلنت مساء الجمعة تسليم رفات رهينة إلى ، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين وحماس.كما أشارت الحركة إلى أن الرفات عُثر عليهل في مدينة خان يونس جنوب .بدوره أفاد مكتب نتنياهو لاحقاً إلى بأن نعشا يضم رفات أحد الرهائن سُلم إلى القوات في غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسيُنقل إلى داخل إسرائيل للتعرف إلى الهوية.يشار إلى أن كانت سلمت جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء الذين ظلوا محتجزين في غزة منذ الهجوم الذي قادته في السابع من تشرين الأول 2023، مقابل إطلاق سراح نحو ما يقرب من ألفي أسير فلسطيني لدى إسرائيل، تنفيذاً لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من تشرين الأول الماضي.