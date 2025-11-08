Advertisement

عربي-دولي

لمدة عام.. ترامب يعفي المجر من "عقوبات النفط الروسي"

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:37
Doc-P-1439552-638981915394812758.webp
Doc-P-1439552-638981915394812758.webp photos 0
منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حليفه اليميني رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط والغاز الروسيين، عقب اللقاء بينهما في البيت الأبيض.
وبرر ترامب في حديث مع الصحافيين إعفاء المجر لأنها دولة مغلقة ولا بحر لديها، ما يجعلها مضطرة للاعتماد على خطوط الأنابيب والنفط والغاز الروسيين.
