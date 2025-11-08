لمدة عام.. ترامب يعفي المجر من "عقوبات النفط الروسي"

Advertisement

الأميركي حليفه اليميني رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إعفاء من المفروضة على شراء الروسيين، عقب اللقاء بينهما في .وبرر في حديث مع الصحافيين إعفاء لأنها دولة مغلقة ولا بحر لديها، ما يجعلها مضطرة للاعتماد على خطوط الأنابيب والنفط والغاز الروسيين.