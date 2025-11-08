24
عربي-دولي
واشنطن تضغط لإخراج عناصر "حماس" العالقين في رفح… ونتنياهو يرفض
Lebanon 24
08-11-2025
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
أن
الولايات المتحدة
تمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على "ممر آمن" يتيح خروج عناصر "
حماس
" العالقين داخل "الخط الأصفر" في رفح الخاضع لسيطرة الجيش
الإسرائيلي
. وقالت الهيئة إن "
واشنطن
تمارس ضغطًا على
تل أبيب
للموافقة على ممر آمن لإخراج عناصر حماس العالقين في رفح داخل الخط الأصفر"، في ظل رفض إسرائيلي لهذا الطرح.
وبحسب القناة 12، اقترح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"استسلام مسلحي حماس في أنفاق رفح وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط". ونُقل عن مسؤولين أميركيين أن "المسلحين الذين ما زالوا داخل أنفاق رفح يشكلون مصدر توتر وتهديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، وأن واشنطن ترى في الخطوة "مشروعًا تجريبيًا" لنزع سلاح "حماس" يمكن تعميمه لاحقًا في مناطق أخرى من القطاع.
في المقابل، أكد مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
أن
بنيامين
نتنياهو
"لن يسمح بمغادرة مسلحي حماس المتواجدين داخل مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في
قطاع غزة
". ونقلت هيئة البث عن مصدر في رئاسة الوزراء أن "نتنياهو يمنع نحو 200 مقاتل من مغادرة الخط الأصفر"، مشيرًا إلى تمسّكه بـ"نزع سلاح حماس وتفكيك القطاع وإحباط أي تهديدات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية". (سكاي نيوز)
