واشنطن تضغط لإخراج عناصر "حماس" العالقين في رفح… ونتنياهو يرفض

وبحسب القناة 12، اقترح الرئيس الأميركي "استسلام مسلحي حماس في أنفاق رفح وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط". ونُقل عن مسؤولين أميركيين أن "المسلحين الذين ما زالوا داخل أنفاق رفح يشكلون مصدر توتر وتهديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، وأن واشنطن ترى في الخطوة "مشروعًا تجريبيًا" لنزع سلاح "حماس" يمكن تعميمه لاحقًا في مناطق أخرى من القطاع.في المقابل، أكد مكتب أن "لن يسمح بمغادرة مسلحي حماس المتواجدين داخل مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في ". ونقلت هيئة البث عن مصدر في رئاسة الوزراء أن "نتنياهو يمنع نحو 200 مقاتل من مغادرة الخط الأصفر"، مشيرًا إلى تمسّكه بـ"نزع سلاح حماس وتفكيك القطاع وإحباط أي تهديدات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية". (سكاي نيوز)