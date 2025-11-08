الظلام يبتلع أوكرانيا.. هجوم روسي واسع على منشآت الطاقة

Advertisement

أعلنت تعرّض منشآت للطاقة لهجوم روسي كبير أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص في الشرق، فيما غرقت مناطق واسعة في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء.وقالت وزيرة الطاقة غرينتشوك إنّ "العدو يشن مجدداً هجوماً كبيراً على البنى التحتية للطاقة"، مشيرة إلى تنفيذ قطع طارئ للتيار في عدد من المناطق.وأُطلقت في مختلف أنحاء البلاد، بينما استهدفت صواريخ ومسيّرات روسية منشآت للطاقة من خاركيف إلى أوديسا. وفي دنيبرو، دمّرت مسيّرة جزءاً من مبنى سكني من تسع طبقات. كما اندلعت حرائق في جراء سقوط حطام على مواقع مدنية. (العين)