عربي-دولي

الظلام يبتلع أوكرانيا.. هجوم روسي واسع على منشآت الطاقة

Lebanon 24
08-11-2025 | 06:00
أعلنت أوكرانيا تعرّض منشآت للطاقة لهجوم روسي كبير أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص في الشرق، فيما غرقت مناطق واسعة في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء.
وقالت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك إنّ "العدو يشن مجدداً هجوماً كبيراً على البنى التحتية للطاقة"، مشيرة إلى تنفيذ قطع طارئ للتيار في عدد من المناطق.

وأُطلقت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، بينما استهدفت صواريخ ومسيّرات روسية منشآت للطاقة من خاركيف إلى أوديسا. وفي دنيبرو، دمّرت مسيّرة جزءاً من مبنى سكني من تسع طبقات. كما اندلعت حرائق في كييف جراء سقوط حطام على مواقع مدنية. (العين)
