ترامب يمنح المجر إعفاءً من العقوبات على النفط والغاز الروسي
Lebanon 24
08-11-2025
|
06:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول في
البيت الأبيض
إن
الولايات المتحدة
منحت المجر إعفاءً لمدة عام من
العقوبات
الأميركية، ما يسمح لها باستخدام النفط والغاز الروسي، بعد طلب تقدّم به رئيس الوزراء فيكتور أوربان خلال لقائه الرئيس
دونالد ترامب
في
واشنطن
.
وكان
ترامب
قد فرض الشهر الماضي عقوبات متعلقة بأوكرانيا على شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت"، ملوّحًا بإجراءات إضافية ضد أي دولة تستورد منهما النفط.
وخلال اللقاء، شدد أوربان على أن إمدادات الطاقة الروسية ضرورية لبلاده التي لا تمتلك منفذًا بحريًا، محذرًا من "عواقب اقتصادية خطيرة" إذا توقفت الإمدادات. وأبدى ترامب تفهّمًا للموقف المجري، رغم دعوته
أوروبا
لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.
وبعد الاجتماع، أعلن
وزير الخارجية
المجري بيتر سيارتو أن واشنطن منحت بودابست "استثناءً كاملاً وغير محدود من العقوبات"، في خطوة اعتُبرت انتصارًا لأوربان الذي أكد سابقًا أن العقوبات ستدمّر اقتصاد بلاده.
في المقابل، وافقت المجر على شراء كميات من الغاز الطبيعي الأمريكي ضمن التفاهم الجديد، رغم توقع اعتراضات أوروبية على الاتفاق.
وخلال اللقاء، ناقش الزعيمان أيضًا الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قال أوربان إن "انتصار
أوكرانيا
يحتاج إلى معجزة"، بينما رأى ترامب أن
روسيا
"لا تزال ترفض وقف القتال". (العين)
