ترامب يمنح المجر إعفاءً من العقوبات على النفط والغاز الروسي

وكان قد فرض الشهر الماضي عقوبات متعلقة بأوكرانيا على شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت"، ملوّحًا بإجراءات إضافية ضد أي دولة تستورد منهما النفط.وخلال اللقاء، شدد أوربان على أن إمدادات الطاقة الروسية ضرورية لبلاده التي لا تمتلك منفذًا بحريًا، محذرًا من "عواقب اقتصادية خطيرة" إذا توقفت الإمدادات. وأبدى ترامب تفهّمًا للموقف المجري، رغم دعوته لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.وبعد الاجتماع، أعلن المجري بيتر سيارتو أن واشنطن منحت بودابست "استثناءً كاملاً وغير محدود من العقوبات"، في خطوة اعتُبرت انتصارًا لأوربان الذي أكد سابقًا أن العقوبات ستدمّر اقتصاد بلاده.في المقابل، وافقت المجر على شراء كميات من الغاز الطبيعي الأمريكي ضمن التفاهم الجديد، رغم توقع اعتراضات أوروبية على الاتفاق.وخلال اللقاء، ناقش الزعيمان أيضًا الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قال أوربان إن "انتصار يحتاج إلى معجزة"، بينما رأى ترامب أن "لا تزال ترفض وقف القتال". (العين)