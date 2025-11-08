عطل يعرقل رحلة وزيرة إلى قمة كولومبيا

Advertisement

اضطر الألماني، يوهان فاديفول، إلى تعديل خططه للسفر إلى قمة وأميركا اللاتينية المزمع عقدها في ، وذلك في اللحظات الأخيرة بسبب عطل في طائرة حكومية.وأفادت مساء الجمعة أن طائرة "إيه 350"، التابعة لوحدة نقل كبار الشخصيات في الجيش الألماني والمخصصة لنقل الوزير من هامبورغ، لم تعد متاحة بسبب مشكلة فنية.ومن المقرر أن يمثل فاديفول المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال القمة.وأضافت الوزارة أن الوزير يعتزم السفر إلى كولومبيا على متن طائرة ركاب عادية، ومن هناك سيتوجه إلى مدينة مارتا على البحر الكاريبي للمشاركة في الاجتماع. (سكاي نيوز)