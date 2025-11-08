Advertisement

عربي-دولي

عطل يعرقل رحلة وزيرة إلى قمة كولومبيا

Lebanon 24
08-11-2025 | 05:45
Doc-P-1439654-638982083907491922.jpg
Doc-P-1439654-638982083907491922.jpg photos 0
اضطر وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى تعديل خططه للسفر إلى قمة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية المزمع عقدها في كولومبيا، وذلك في اللحظات الأخيرة بسبب عطل في طائرة حكومية.
وأفادت وزارة الخارجية الألمانية مساء الجمعة أن طائرة "إيه 350"، التابعة لوحدة نقل كبار الشخصيات في الجيش الألماني والمخصصة لنقل الوزير من هامبورغ، لم تعد متاحة بسبب مشكلة فنية.

ومن المقرر أن يمثل فاديفول المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال القمة.

وأضافت الوزارة أن الوزير يعتزم السفر إلى كولومبيا على متن طائرة ركاب عادية، ومن هناك سيتوجه إلى مدينة سانتا مارتا على البحر الكاريبي للمشاركة في الاجتماع. (سكاي نيوز) 
