عربي-دولي

لافروف: نعمل على تنفيذ أمر بوتين بالاستعداد لتجربة نووية

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:13
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن العمل جارٍ لتنفيذ توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين، الصادرة الأسبوع الماضي، والمتعلقة بإعداد مقترحات حول احتمال إجراء تجربة نووية روسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "تاس".
وأشار لافروف إلى أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي توضيحات من واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية استئناف التجارب النووية.


وأثارت تصريحات ترامب، التي أدلى بها أواخر تشرين الأول، جدلا واسعا بعدما أعلن توجيهه لوزارة الحرب "البنتاغون" للبدء "فورا" في اختبار الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع دول مثل روسيا والصين، مدعياً أن تلك الدول تجري اختبارات غير معلنة. (سكاي نيوز) 
 
