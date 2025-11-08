لافروف: نعمل على تنفيذ أمر بوتين بالاستعداد لتجربة نووية

Advertisement

وأشار لافروف إلى أن لم تتلق حتى الآن أي توضيحات من عبر القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات الرئيس الأميركي حول إمكانية استئناف التجارب النووية.وأثارت تصريحات ، التي أدلى بها أواخر تشرين الأول، جدلا واسعا بعدما أعلن توجيهه لوزارة الحرب "البنتاغون" للبدء "فورا" في اختبار الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع دول مثل والصين، مدعياً أن تلك الدول تجري اختبارات غير معلنة. (سكاي نيوز)