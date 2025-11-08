24
عربي-دولي
روبيو يؤيد مقاطعة ترامب لقمة العشرين
Lebanon 24
08-11-2025
|
11:35
A-
A+
رحب
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو بقرار الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بعدم إرسال دبلوماسيين أميركيين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20) المقرر عقدها في جنوب إفريقيا
ويأتي القرار احتجاجا على ما وصفه
ترامب
بـ"انتهاكات لحقوق السكان البيض" هناك. وكان ترامب قد أعلن أن أيا من أعضاء إدارته لن يحضر القمة في جوهانسبرغ، متهما حكومة جنوب إفريقيا بممارسة "تمييز عنصري وحشي ضد السكان من أصول أوروبية".
وكتب روبيو في منشور على منصة "إكس" قائلا: "الأفريكانر يتعرضون لتمييز عنصري قاس من قبل حكومة جنوب إفريقيا. أؤيد قرار الرئيس بعدم إهدار أموال دافعي الضرائب على إرسال دبلوماسيينا إلى قمة العشرين ما دام هذا العنف الوحشي مستمرا".
وكانت صحيفة Semafor قد نقلت في 23 مايو الماضي عن
وزارة الخارجية
الجنوب أفريقية أن
الولايات المتحدة
أبلغت بريتوريا حينها أن ترامب يعتزم حضور القمة في نوفمبر، قبل أن يقرر لاحقا مقاطعتها. (روسيا اليوم)
