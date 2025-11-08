Advertisement

عربي-دولي

روبيو يؤيد مقاطعة ترامب لقمة العشرين

Lebanon 24
08-11-2025 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1439735-638982234226866861.png
Doc-P-1439735-638982234226866861.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إرسال دبلوماسيين أميركيين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20) المقرر عقدها في جنوب إفريقيا
Advertisement

ويأتي القرار احتجاجا على ما وصفه ترامب بـ"انتهاكات لحقوق السكان البيض" هناك. وكان ترامب قد أعلن أن أيا من أعضاء إدارته لن يحضر القمة في جوهانسبرغ، متهما حكومة جنوب إفريقيا بممارسة "تمييز عنصري وحشي ضد السكان من أصول أوروبية".

وكتب روبيو في منشور على منصة "إكس" قائلا: "الأفريكانر يتعرضون لتمييز عنصري قاس من قبل حكومة جنوب إفريقيا. أؤيد قرار الرئيس بعدم إهدار أموال دافعي الضرائب على إرسال دبلوماسيينا إلى قمة العشرين ما دام هذا العنف الوحشي مستمرا".

وكانت صحيفة Semafor قد نقلت في 23 مايو الماضي عن وزارة الخارجية الجنوب أفريقية أن الولايات المتحدة أبلغت بريتوريا حينها أن ترامب يعتزم حضور القمة في نوفمبر، قبل أن يقرر لاحقا مقاطعتها. (روسيا اليوم)

 
مواضيع ذات صلة
صفعة أميركية لقمة المناخ.. واشنطن تعلن مقاطعتها
lebanon 24
08/11/2025 20:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة العشرين: لوقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب
lebanon 24
08/11/2025 20:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025
lebanon 24
08/11/2025 20:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: التحضير لقمة ترامب وبوتين مهم ويحتاج بعض الوقت
lebanon 24
08/11/2025 20:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

روسيا اليوم

دبلوماسي

دونالد

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-11-08
12:25 | 2025-11-08
12:10 | 2025-11-08
11:20 | 2025-11-08
11:05 | 2025-11-08
10:56 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24