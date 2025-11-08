روبيو يؤيد مقاطعة ترامب لقمة العشرين

Advertisement

رحب الأميركي ماركو روبيو بقرار الرئيس الأمريكي بعدم إرسال دبلوماسيين أميركيين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20) المقرر عقدها في جنوب إفريقياويأتي القرار احتجاجا على ما وصفه بـ"انتهاكات لحقوق السكان البيض" هناك. وكان ترامب قد أعلن أن أيا من أعضاء إدارته لن يحضر القمة في جوهانسبرغ، متهما حكومة جنوب إفريقيا بممارسة "تمييز عنصري وحشي ضد السكان من أصول أوروبية".وكتب روبيو في منشور على منصة "إكس" قائلا: "الأفريكانر يتعرضون لتمييز عنصري قاس من قبل حكومة جنوب إفريقيا. أؤيد قرار الرئيس بعدم إهدار أموال دافعي الضرائب على إرسال دبلوماسيينا إلى قمة العشرين ما دام هذا العنف الوحشي مستمرا".وكانت صحيفة Semafor قد نقلت في 23 مايو الماضي عن الجنوب أفريقية أن أبلغت بريتوريا حينها أن ترامب يعتزم حضور القمة في نوفمبر، قبل أن يقرر لاحقا مقاطعتها. (روسيا اليوم)