Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل مثيرة عن الدقائق الأولى لهجوم 7 تشرين.. إعتراف إسرائيلي جديد

Lebanon 24
08-11-2025 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1439784-638982305363514664.jpg
Doc-P-1439784-638982305363514664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف موقع "واللا" الإسرائيلي رواية تفصيلية عن الساعات الأولى في يوم 7 تشرين أوّل 2023، مشيراً إلى أن العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، كان أول من أعلن داخل منظومته العسكرية أن إسرائيل دخلت حالة حرب.
Advertisement

وفق التقرير، وصل حمامي إلى غرفة عمليات اللواء في معسكر رعيم عند بدء إطلاق الصواريخ، وعرضت شاشة المراقبة لحظة قيام فلسطيني يقود جرافة بإحداث فجوة في السياج الحدودي، لتتبعها مجموعات مسلحة على دراجات نارية عبرت إلى المستوطنات في محيط غزة. ورغم تقديرات القيادة حينها بأن الأمر يتعلق بتسلل محدود، اتضح لاحقاً وجود أكثر من 20 نقطة اختراق.

وبحسب الموقع، قرر حمامي التوجه مباشرة نحو كيبوتس نيريم بعد أن رجّح أن يكون هدف المتسللين، معلناً عبر شبكة الاتصال: "غيّروا جهوزية المستوطنات، نحن في حالة حرب". وخلال تقدم مركبة القيادة، اشتبك حمامي واثنان من جنوده مع المقاتلين الفلسطينيين قرب الكيبوتس، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة تؤدي إلى مقتله مع الجنديين تومر أحيمس وكيريل برودسكي.

ويشير التقرير إلى أن الفلسطينيين نقلوا جثث القتلى الثلاث ومركبة القيادة إلى داخل قطاع غزة، ضمن موجة الاقتحامات الواسعة التي جرت في تلك الساعات.

وبعد أكثر من عامين على بدء الحرب، أعيدت جثة حمامي إلى إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجاري تنفيذه حالياً، في إطار ما تصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"خطة ترامب" الجديدة لإعادة ترتيب الوضع في غزة.
 
مواضيع ذات صلة
تفاصيل مثيرة جديدة عن السنوار و"حماس".. هذا آخر اعتراف إسرائيليّ!
lebanon 24
09/11/2025 15:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دخل أميركا بتأشيرة احتيالية.. كشف تفاصيل جديدة عن المُشتبه به في المشاركة بهجوم 7 تشرين
lebanon 24
09/11/2025 15:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب رسالة تحذير من هاليفي لنتنياهو قبل هجوم 7 تشرين الأول
lebanon 24
09/11/2025 15:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرنوت: الحوثيون يحاولون تكرار هجوم 7 تشرين الأول
lebanon 24
09/11/2025 15:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام الإسرائيلية

اللواء الجنوبي

وسائل الإعلام

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستوطنات

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2025-11-09
08:05 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:58 | 2025-11-09
07:51 | 2025-11-09
07:25 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24