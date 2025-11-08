24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خبير عسكري أميركي يحذر من تجاهل النشاط العسكري الروسي عند الحدود الغربية
Lebanon 24
08-11-2025
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر المقدم دانيال ديفيس المتقاعد من الجيش الأمريكي أن التصريحات العدوانية للقادة
الأوروبيين
لن تتمكن من إيقاف
روسيا
.
Advertisement
وحذر ديفيس خلال ظهوره على قناة "ديب دايف" على منصة "يوتيوب": "جميع الدول الأوروبية الكبرى التي تواصل استخدام السردية العسكرية يمكنهم الاستمرار في محاولة إثارة غضب روسيا، لكن هذا لن يوقفها".
وأكد الخبير أيضا أن على الغرب الانتباه إلى أنظمة التسليح الروسية لفهم الوضع الحقيقي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف "
الناتو
" بالقرب من حدودها الغربية، حيث يقوم الحلف بتوسيع مبادراته ويصف ذلك بـ"احتواء العدوان".
وقد أعربت
موسكو
مرارا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف في
أوروبا
. وأعلنت
وزارة الخارجية الروسية
الانفتاح على الحوار مع "الناتو"، مع ضرورة تخلي الغرب عن مسار عسكرة القارة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لماذا أقامت إسرائيل منطقة عسكريّة مُغلقة عند الحدود مع مصر؟
Lebanon 24
لماذا أقامت إسرائيل منطقة عسكريّة مُغلقة عند الحدود مع مصر؟
09/11/2025 15:21:51
09/11/2025 15:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
09/11/2025 15:21:51
09/11/2025 15:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي للعربية: نرصد أي نشاط من حزب الله على طول الجبهة
Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي للعربية: نرصد أي نشاط من حزب الله على طول الجبهة
09/11/2025 15:21:51
09/11/2025 15:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: على إسرائيل اغتنام فرصة السلام مع جيرانها بإنهاء نشاطها العسكري بسوريا والانحساب
Lebanon 24
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: على إسرائيل اغتنام فرصة السلام مع جيرانها بإنهاء نشاطها العسكري بسوريا والانحساب
09/11/2025 15:21:51
09/11/2025 15:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية
روسيا اليوم
الأوروبيين
الأوروبي
أوروبا
أوروبي
الناتو
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
08:12 | 2025-11-09
09/11/2025 08:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
Lebanon 24
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
08:05 | 2025-11-09
09/11/2025 08:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
Lebanon 24
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
08:00 | 2025-11-09
09/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
Lebanon 24
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
07:58 | 2025-11-09
09/11/2025 07:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
Lebanon 24
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
07:51 | 2025-11-09
09/11/2025 07:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:12 | 2025-11-09
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
08:05 | 2025-11-09
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
08:00 | 2025-11-09
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
07:58 | 2025-11-09
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
07:51 | 2025-11-09
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
07:25 | 2025-11-09
بشأن "أوضاع الجالية في مالي".. بيان من الخارجية المصرية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24