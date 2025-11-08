Advertisement

ذكر المقدم دانيال ديفيس المتقاعد من الجيش الأمريكي أن التصريحات العدوانية للقادة لن تتمكن من إيقاف .وحذر ديفيس خلال ظهوره على قناة "ديب دايف" على منصة "يوتيوب": "جميع الدول الأوروبية الكبرى التي تواصل استخدام السردية العسكرية يمكنهم الاستمرار في محاولة إثارة غضب روسيا، لكن هذا لن يوقفها".وأكد الخبير أيضا أن على الغرب الانتباه إلى أنظمة التسليح الروسية لفهم الوضع الحقيقي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف " " بالقرب من حدودها الغربية، حيث يقوم الحلف بتوسيع مبادراته ويصف ذلك بـ"احتواء العدوان".وقد أعربت مرارا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف في . وأعلنت الانفتاح على الحوار مع "الناتو"، مع ضرورة تخلي الغرب عن مسار عسكرة القارة. (روسيا اليوم)