خبير عسكري أميركي يحذر من تجاهل النشاط العسكري الروسي عند الحدود الغربية

08-11-2025 | 13:35
ذكر المقدم دانيال ديفيس المتقاعد من الجيش الأمريكي أن التصريحات العدوانية للقادة الأوروبيين لن تتمكن من إيقاف روسيا.
وحذر ديفيس خلال ظهوره على قناة "ديب دايف" على منصة "يوتيوب": "جميع الدول الأوروبية الكبرى التي تواصل استخدام السردية العسكرية يمكنهم الاستمرار في محاولة إثارة غضب روسيا، لكن هذا لن يوقفها".

وأكد الخبير أيضا أن على الغرب الانتباه إلى أنظمة التسليح الروسية لفهم الوضع الحقيقي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها الغربية، حيث يقوم الحلف بتوسيع مبادراته ويصف ذلك بـ"احتواء العدوان".

وقد أعربت موسكو مرارا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف في أوروبا. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الانفتاح على الحوار مع "الناتو"، مع ضرورة تخلي الغرب عن مسار عسكرة القارة. (روسيا اليوم)
