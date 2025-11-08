24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: أوكرانيا تسعى لتوريد المزيد من أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي
Lebanon 24
08-11-2025
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته
فلاديمير زيلينسكي
أن
أوكرانيا
تبحث مع
الولايات المتحدة
ودول أخرى توريد المزيد من أنظمة "
باتريوت
" للدفاع الجوي.
Advertisement
وأشار زيلنيسكي في كلمة مصورة له، نشرها على
مواقع التواصل الاجتماعي
يوم السبت، إلى أن أوكرانيا تعرضت الليلة الماضي لضربة واسعة النطاق "بما لا يقل عن 25 صاروخا باليستيا، إضافة إلى الصواريخ الباليستية التي تطلق من الجو والصواريخ المجنحة وأكثر من 450 طائرة مسيرة".
وأضاف أن "من الصعب جدا التصدي للصواريخ الباليستية وتلك التي تطلق من الجو، وإن أنظمة معينة فقط في العالم قادرة على إسقاط تلك الصواريخ بشكل فعال".
وقال إن "تغطية كافة أراضينا تتطلب أكثر بكثير من تلك الأنظمة والصواريخ لها"، مضيفا: "أننا نعمل مع الشركاء ومع
أمريكا
لشراء أنظمة "باتريوت" الإضافية ونعول كثيرا على الدعم". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تتسلم دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
Lebanon 24
أوكرانيا تتسلم دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
09/11/2025 15:22:06
09/11/2025 15:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: صادقت اليوم على تعيين قائد جديد لأنظمة الدفاع الجوي المسيّرة
Lebanon 24
زيلينسكي: صادقت اليوم على تعيين قائد جديد لأنظمة الدفاع الجوي المسيّرة
09/11/2025 15:22:06
09/11/2025 15:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"واشنطن بوست": روسيا طورت صواريخها لتتمكن من تجاوز أنظمة الدفاع "باتريوت" في أوكرانيا
Lebanon 24
"واشنطن بوست": روسيا طورت صواريخها لتتمكن من تجاوز أنظمة الدفاع "باتريوت" في أوكرانيا
09/11/2025 15:22:06
09/11/2025 15:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 117 طائرة مسيرة خلال الليل
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 117 طائرة مسيرة خلال الليل
09/11/2025 15:22:06
09/11/2025 15:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
فلاديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
روسيا اليوم
فلاديمير
زيلينسكي
أوكرانيا
باتريوت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
08:12 | 2025-11-09
09/11/2025 08:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
Lebanon 24
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
08:05 | 2025-11-09
09/11/2025 08:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
Lebanon 24
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
08:00 | 2025-11-09
09/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
Lebanon 24
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
07:58 | 2025-11-09
09/11/2025 07:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
Lebanon 24
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
07:51 | 2025-11-09
09/11/2025 07:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:12 | 2025-11-09
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
08:05 | 2025-11-09
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
08:00 | 2025-11-09
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
07:58 | 2025-11-09
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
07:51 | 2025-11-09
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
07:25 | 2025-11-09
بشأن "أوضاع الجالية في مالي".. بيان من الخارجية المصرية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24