زيلينسكي: أوكرانيا تسعى لتوريد المزيد من أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته أن تبحث مع ودول أخرى توريد المزيد من أنظمة " " للدفاع الجوي.وأشار زيلنيسكي في كلمة مصورة له، نشرها على يوم السبت، إلى أن أوكرانيا تعرضت الليلة الماضي لضربة واسعة النطاق "بما لا يقل عن 25 صاروخا باليستيا، إضافة إلى الصواريخ الباليستية التي تطلق من الجو والصواريخ المجنحة وأكثر من 450 طائرة مسيرة".وأضاف أن "من الصعب جدا التصدي للصواريخ الباليستية وتلك التي تطلق من الجو، وإن أنظمة معينة فقط في العالم قادرة على إسقاط تلك الصواريخ بشكل فعال".وقال إن "تغطية كافة أراضينا تتطلب أكثر بكثير من تلك الأنظمة والصواريخ لها"، مضيفا: "أننا نعمل مع الشركاء ومع لشراء أنظمة "باتريوت" الإضافية ونعول كثيرا على الدعم". (روسيا اليوم)