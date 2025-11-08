Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: أوكرانيا تسعى لتوريد المزيد من أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي

Lebanon 24
08-11-2025 | 14:16
أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تبحث مع الولايات المتحدة ودول أخرى توريد المزيد من أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي.
وأشار زيلنيسكي في كلمة مصورة له، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، إلى أن أوكرانيا تعرضت الليلة الماضي لضربة واسعة النطاق "بما لا يقل عن 25 صاروخا باليستيا، إضافة إلى الصواريخ الباليستية التي تطلق من الجو والصواريخ المجنحة وأكثر من 450 طائرة مسيرة".

وأضاف أن "من الصعب جدا التصدي للصواريخ الباليستية وتلك التي تطلق من الجو، وإن أنظمة معينة فقط في العالم قادرة على إسقاط تلك الصواريخ بشكل فعال".

وقال إن "تغطية كافة أراضينا تتطلب أكثر بكثير من تلك الأنظمة والصواريخ لها"، مضيفا: "أننا نعمل مع الشركاء ومع أمريكا لشراء أنظمة "باتريوت" الإضافية ونعول كثيرا على الدعم". (روسيا اليوم)
